Omdat bij ondernemers het exacte inkomen niet vaststaat, verloopt het hypotheektraject anders dan bij werknemers in loondienst. Over het algemeen komen zelfstandigen niet moeilijker aan een huis, maar moeten ze vooral meer documenten aanleveren bij de geldverstrekker. NU.nl zet op een rij waar ondernemers rekening mee moeten houden bij de aankoop van een huis.

Volgens hypotheekdeskundige Marga Lankreijer van Independer komt het voor dat ondernemers met de moed in hun schoenen aankloppen voor een hypotheek. "Het beeld is dat ze moeilijker aan geld komen en het dus lastiger hebben als ze op huizenjacht gaan. Het is zeker ingewikkelder, maar ondernemers die al drie jaar hun bedrijf voeren, hebben in principe dezelfde kansen als mensen in loondienst."

Hypotheek voor ondernemers Na twee jaar ondernemen kun je al Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen.

Zonder NHG levert een hypotheekverstrekker altijd maatwerk. Een adviseur kan uitleggen wat de mogelijkheden bij verschillende banken zijn.

Alleen het vaststellen van het inkomen verloopt anders. Verder gelden voor een ondernemer dezelfde voorwaarden als voor mensen in loondienst.

De kosten voor het hypotheekadvies zijn bij sommige tussenpersonen of banken hoger dan voor iemand in loondienst.

Veel geldverstrekkers werken samen met een onafhankelijk bureau dat het inkomen bepaalt. Dat zorgt voor extra kosten.

Mogelijk vraagt de adviseur je om extra risico's af te dekken, bijvoorbeeld met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het inkomen waarmee de hypotheek wordt berekend is meestal het gemiddelde van de laatste drie jaar, maar nooit hoger dan het laatste jaar.

Als je na twee jaar ondernemen al een huis wil kopen, wordt het inkomen meestal maar voor 75-90 procent meegenomen.

Jasper van Gils uit Breda heeft twaalf jaar geleden het bedrijf Groowup opgericht en recent kocht hij voor de tweede keer een huis. "Ik denk dat met name ondernemers die net zijn begonnen onzeker zijn over hun mogelijkheden op de huizenmarkt. Voor mij was het vooral veel papierwerk. Dan moet je bijvoorbeeld de papieren van oprichting van de VOF van twaalf jaar geleden insturen. Die moest ik echt even goed zoeken."

Verder weet Van Gils dat het belangrijk is om de jaarverslagen op tijd rond te hebben. "De grootste uitdaging is om goed aan te tonen wat je inkomen is. Vorig jaar hebben wij wat investeringen gedaan in personeel en organisatie. Die investering komt niet hetzelfde jaar nog terug. Dat betekent dat je winst en dus je inkomen in zo'n jaar wat lager ligt. In principe betekent dat dat je minder geld kunt lenen. Dat is qua timing belangrijk om rekening mee te houden."

Risico's ontstaan als datum voor voorbehoud van financiering passeert

Voor iedereen die een huis koopt, geldt standaard een periode van zes weken met voorbehoud van financiering. Dat wil zeggen dat de verkoper onder de deal uit kan als je op de dag van de deadline nog geen hypotheek hebt. Daarna vervalt het voorbehoud en mag de verkoper ervan uitgaan dat je de woning koopt. Wordt daarna nog de hypotheek afgekeurd, dan ben je de verkoper meestal 10 procent van de koopsom verschuldigd.

Voor Van Gils was de termijn van zes weken te krap. "Ik moest mijn jaarcijfers nog afronden en kwam toen voor het dilemma: durfde ik het aan om het voorbehoud van financiering te laten varen? Dat heb ik aangedurfd omdat ik niet maximaal op mijn inkomen leende. Anders was het erg spannend geweest. Besef dat zes weken best kort is. Hypotheekverstrekkers vragen zo veel documenten, dat het allemaal best wat tijd in beslag kan nemen."

“Iedere hypotheekverstrekker heeft z'n eigen acceptatieregels, hierdoor is het vaak maatwerk om tot de juiste hypotheek te komen” Marga Lankreijer, hypotheekdeskundige

Lankreijer denkt dat het voor ondernemers verstandig is om een hypotheekadviseur te zoeken die meerdere banken kan vergelijken. "Iedere hypotheekverstrekker heeft z'n eigen acceptatieregels, hierdoor is het vaak maatwerk om tot de juiste hypotheek te komen. Soms wordt een prognose voor het komende jaar gevraagd. Voor een zzp'er kan het genoeg zijn om in een paar uur een Excel-bestand met de verwachte omzet aan te leveren. Soms wil een bank dat je daar een accountant voor inschakelt."

Meestal maakt het weinig uit in welke sector je onderneemt, maar het kan zijn dat een hypotheekverstrekker kritische vragen stelt over de sector of branche, zegt Lankreijer. "Bijvoorbeeld als je in Bitcoin investeert. Daarom is het belangrijk om altijd je koop met ontbindende voorwaarden voor financiering te regelen."