Lawaai in huis is nooit fijn, zeker als je het niet zelf produceert. Toch moet iedereen een nieuwe badkamer of keuken kunnen installeren. Hoe pak je dat aan zonder dat het tot frustratie bij je buren leidt? NU.nl vraagt twee deskundigen om advies.

Overlast is er in verschillende vormen, maar geluid blijkt het vaakst voor ergernis te zorgen. Volgens recente cijfers van BeterBuren, een organisatie die in verschillende gemeentes voor buurtbemiddeling zorgt, gaat ruim 40 procent van de klachten over geluidsoverlast. "Soms zijn dat feesten die het hele weekend doorgaan", vertelt directeur Bente London. "Maar klusoverlast komt ook zeker voor. Denk aan mensen die graag tot laat in de avond doorgaan, terwijl de buurman eigenlijk al om 22.00 uur wil slapen."

"Overlast wordt nog weleens veroorzaakt zonder dat mensen van tevoren geïnformeerd zijn", legt London uit. "Je ziet dan gauw stress ontstaan. Vervolgens wordt er meestal pas contact gezocht op het moment dat er stoom uit de oren komt. Dan ben je eigenlijk al te laat. Je hoeft geen dikke vrienden te zijn, maar het is belangrijk dat je elkaar een beetje kent."

Op die manier kun je als klusser ook rekening houden met specifieke behoeftes, vertelt London. "Het helpt als je bijvoorbeeld weet dat een buurvrouw nachtdienst heeft of dat een buurman in een slechte periode zit vanwege familieproblemen. Vaak vertellen we elkaar dingen niet, omdat we vinden dat we in ons eigen huis mogen doen wat we willen. Maar in dit soort situaties is het voor iedereen beter om op tijd te weten wat er gaat gebeuren."

Ruim van tevoren aankondigen en blijven communiceren

London legt uit dat je meer begrip kweekt als je er op tijd bij bent. "Zorg dat je luidruchtige werkzaamheden ruim van tevoren aankondigt en blijf elkaar op de hoogte houden. Zo weet een buurtbewoner ook dat het in die ene week niet handig is om thuis te vergaderen. En misschien ben je nog wel op tijd om een nachtdienst om te draaien, zodat je normaal kunt slapen."

John Riedeman heeft met zijn renovatie- en onderhoudsbedrijf RIEON volop ervaring met luidruchtige werkzaamheden. "Als je tegels en oude stuclagen moet verwijderen of je riolering wil aanpassen, ontkom je niet aan lawaai. Met houten vloeren gaat het vaak wel iets makkelijker, omdat je erin kunt boren. Het geeft meer overlast als je echt een betonvloer moet schoonhakken."

“Vaak ga ik ook zelf nog even langs. Als iemand in een nachtdienst blijkt te zitten, kan ik m'n eigen rooster bijvoorbeeld omgooien.” John Riedeman, eigenaar klusbedrijf

Zoeken naar stillere machines, heeft volgens Riedeman geen zin. "Ze maken allemaal herrie. Ik adviseer mijn klanten daarom ook altijd om naar de buren te lopen. Vaak ga ik ook zelf nog even langs. Als iemand in een nachtdienst blijkt te zitten, kan ik m'n eigen rooster bijvoorbeeld omgooien. Dan zorg ik dat ik ga hakken op een moment dat er niemand slaapt. Je kunt er overigens ook voor kiezen om tegels over tegels te plakken. Een extra voordeel is dat je dan helemaal geen stukadoor meer nodig hebt."

"Bij een verbouwing is het geven en nemen", vervolgt Riedeman. "Mijn klant wil ook niet dat hij een verstoorde relatie met de buren krijgt. Het is belangrijk dat je mensen serieus neemt. Als iets niet gaat lukken, zeg je dat ook. Het is niet anders, verbouwen maakt nou eenmaal lawaai. In de praktijk zie ik meestal dat dat ook gewoon geaccepteerd wordt."