Wat is de beste lichte accuboormachine? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Bij accuboormachines heb je lichte en zware machines. Dat slaat zowel op de kracht als op het gewicht van het apparaat. Lichte boormachines hebben een accu van 10,8 of 12 volt, zwaardere machines een van 14,4 volt of meer.

Gebruik je een accuboormachine vooral voor schroeven en af en toe wat licht boorwerk, zoals in zacht hout? Dan is een lichtere machine voor jou waarschijnlijk voldoende.

De Consumentenbond test zowel lichte als zware accuboormachines op onder meer boren, schroeven, prestaties van de accu en gebruiksgemak. Er zijn in totaal ruim vijftig boormachines getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Bij de elf geteste lichte accuboormachines komt een model van Makita als Beste uit de Test. Een model van Metabo is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Makita DF332DSAJ

Deze boormachine van Makita is niet goedkoop, maar je krijgt er wel een goede machine voor terug. Dit model heeft een accu van 12 volt, heeft twee versnellingen en wordt geleverd met twee accu's.

Schroeven en boren doet hij goed. Hij heeft een koolborstelloze motor, waarvan wordt gezegd dat die langer meegaat. Het is een degelijke machine die zowel de levensduurtest als de veiligheidstest goed heeft doorstaan.

Ook het gebruiksgemak is erg goed en de accu laadt snel op. Een minpuntje van de accu is de levensduur. Hij gaat niet zo lang mee als je zou verwachten.

Beste Koop: Metabo PowerMaxx BS 12

Deze boormachine van Metabo heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Net als de Makita heeft hij een accu van 12 volt, twee versnellingen en wordt hij geleverd met twee accu's.

Qua boor- en schroefprestaties lever je wel wat in ten opzichte van de Makita. Daarentegen is de kwaliteit van de accu en lader goed. Opladen gaat erg snel en ook de levensduur van de accu is goed.

Ook het gebruiksgemak is goed. Een verschil met de Makita is wel dat de Metabo geen koolborstelloze motor heeft. Maar het is een degelijke machine die zowel de levensduurtest als veiligheidstest goed doorstaat.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.