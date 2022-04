Loop je een goede badkamerzaak binnen, dan wordt alles voor je uitgetekend en kies je in de showroom de juiste meubels, kranen en tegels. Maar wat nou als je op zoek bent naar iets speciaals en zelf je inkopen wil doen?

Wat betreft Fleur van den Bosch van ontwerpbureau Fine Fleur hoef je de badkamer die je al hebt niet helemaal te vervangen. "In de meeste badkamers zit best wat bruikbaars. Kijk goed naar wat je hebt en wat je juist niet mooi vindt. Doe een laag egaline over je betonvloer en het kan er gaaf uitzien. Misschien hoef je maar één muur opnieuw te betegelen. Oude spullen komen meer tot hun recht als ze gecombineerd worden met nieuw."

Verhuis je naar een nieuwbouwwoning, dan is er natuurlijk nog niets. Meestal wijst de projectontwikkelaar een badkamerleverancier aan, maar daar is Van den Bosch geen fan van. "Het hoeft niet op de badkamerzaakmanier. Juist bij nieuwbouw is het belangrijk om op zoek te gaan naar authenticiteit. Anders leef je een beetje in een woonwinkel. Misschien kun je er met een meubel van een antiekmarkt, een oude kraan of wasbak wat moois van maken. Creëer een mix van vintage en nieuw."

Begin met het einddoel, niet met struinen en scharrelen

De grote vraag is: waar begin je? "Begin bij je einddoel", adviseert Van den Bosch resoluut. "Wat is je verhaal, wat is de stip op de horizon? Zoek plaatjes van badkamers die je mooi vindt en probeer helder te maken wat voor sfeer dat geeft."

"Hoe je dus vooral niet moet beginnen, is direct struinen en kopen wat je mooi vindt. Dan wordt het al snel een chaos van stijlen. Maak een moodboard en bestel stalen en monsters die daarbij passen. Vanuit daar ga je combineren en langzaam begin je het te snappen."

Als formulemanager van vtwonen stelt Tanja Saarberg geregeld badkamers samen. Ook zij wijst erop dat het belangrijk is scherp te krijgen welke stijl je mooi vindt. "De meeste mensen gaan natuurlijk naar een badkamerzaak en dat is prima als je de geldende trends mooi vindt. Als je smaak buiten de gebaande paden valt, moet je creatiever zijn. Dat kan ingewikkeld zijn, zeker omdat je ook een loodgieter en tegelzetter moet vinden die kunnen en willen wat jij ervan wil maken."

Die opmerking kun je gerust als een waarschuwing beschouwen. "Het is momenteel erg moeilijk om goede mensen te vinden. Mijn advies zou dus zijn om vroeg te beginnen met een badkamerproject. Je kunt er beter een jaar voor uittrekken dan slechts enkele maanden."

"Als je een installateur zoekt, vraag dan eens rond bij vrienden en familie wie tevreden was over de installatie van hun eigen badkamer. Houd er vervolgens rekening mee dat niet alles even makkelijk is uit te voeren. De meeste tegelzetters werken niet graag met tegels die groter zijn dan 60 bij 60 centimeter, of handgebakken tegels met oneffen randen. Zoek ook op of er nog iets speciaals moet gebeuren met de tegels, zoals impregneren."

Als je zelf de badkamerspullen bij elkaar verzamelt, kun je bijvoorbeeld oude meubelstukken upgraden. Foto: Jeltje Janmaat

Badkamer bij elkaar scharrelen is niet per se goedkoper

Van den Bosch weet wat ze mooi vindt: rauwe, pure materialen met een vintage gevoel. Inmiddels kent ze de leveranciers die de juiste materialen hebben. "Als je het zelf op internet moeilijk kunt vinden, vraag dan iemand om hulp die de bibliotheek wat beter in z'n hoofd heeft en jou de weg kan wijzen. Maar nogmaals: dan moet je dus al goed voor ogen hebben wat je wil."

Zelf een badkamer bij elkaar scharrelen is overigens niet per se goedkoper, stelt Saarberg. "Veel hangt af van de leverancier bij wie je de inkoop doet. Als je op zoek bent naar oude tegels of meubels, kijk dan eens bij Jan van IJken of een andere bouwmaterialenzaak. Er zijn ook veilingsites zoals BVA Auctions waar je misschien wat goedkoper kunt slagen."

"Soms kom je ook badkamerzaken met het woord 'dump' in de naam tegen, maar let op: dat kan ook een marketingtruc zijn. Zeker als je zelf de inkoop doet, kun je maar beter goed de prijzen vergelijken."