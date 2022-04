Tuiniers grijpen te snel naar chemische bestrijdingsmiddelen als ze last hebben van ongedierte, stelt Milieu Centraal. De voorlichtingsorganisatie grijpt de Week van de Groene Tuin, die dinsdag begint, aan om consumenten over alternatieven te informeren. Tv-tuinman Tom Groot helpt in dit artikel met enkele biologische tips.

Onderzoeksbureau GfK ondervroeg Nederlanders in opdracht van Milieu Centraal naar hun reactie op ongedierte in de tuin. Ruim een op de drie respondenten zegt chemische middelen of huis-tuin-en-keukenmiddelen in te zetten als ze last hebben van ongedierte.

Ook de huismiddelen die consumenten gebruiken, behoren tot de chemische middelen, of kort gezegd 'gif', zegt Sanne Janssen van Milieu Centraal.

"De meeste huismiddelen hebben geen toelatingsnummer van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Van die middelen weten we dat als je ze op de goede manier gebruikt, zoals in de gebruiksaanwijzing staat beschreven, de schade voor mens, dier en milieu beperkt blijft. Maar nog beter is het om natuurlijke vijanden te gebruiken voor de bestrijding van mieren, luizen, slakken en muggen", aldus Janssen.

Wat zijn milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen? Maak je tuin aantrekkelijk voor natuurlijke vijanden van plagen, zoals egels en vogels.

Kies voor sterke planten die passen bij je tuin en de grond, dan zijn ze minder vatbaar voor ziekten.

Molshopen kun je het beste zo snel mogelijk de grond in duwen, zodat de mollengang weer met aarde wordt gevuld.

Gooi aangetast plantenmateriaal bij het gft-afval in plaats van het opnieuw in je tuin te gebruiken. Gft-afval wordt op hoge temperatuur gecomposteerd en doodt de ziektekiemen.

Meer biodiversiteit en meer natuurlijk evenwicht

De kunst is om voor meer biodiversiteit en dus natuurlijk evenwicht in de tuin te zorgen, aldus Janssen. "Als je onkruid wil verwijderen, doe dat dan met de hand. En probeer het terras te vegen en laat er geen water op staan. Daarmee voorkom je dat je groene aanslag moet verwijderen. Zelfs groene zeep kun je beter niet gebruiken voor die klus."

Verder wijst ze op het nut van egels. "Die eten wel dertig slakken per nacht. Lok ze de tuin in door een takkenhoop neer te leggen, bedekt met bladeren. Zo zorg je voor een schuilplaats. Zorg dus ook voor een doorgang van 13 bij 13 centimeter als je een schutting of een hek om je tuin hebt staan, zodat ze erin en eruit kunnen."

Natuurlijke vijanden kun je ook gewoon kopen

Tijdens de Week van de Groene Tuin, die op dinsdag 12 april wordt afgetrapt door minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), krijgen consumenten tijdens een campagne een week lang tips om hun tuin te vergroenen en hoe zij natuurlijke vijanden naar de tuin kunnen lokken.

Tom Groot, tuinman bij Eigen Huis & Tuin, schaart zich achter de oproep. "Uiteraard begrijp ik dat mensen naar middelen grijpen als het ze de spuigaten uitloopt, maar soms willen tuiniers te snel resultaat", zegt hij.

Hij heeft wel een paar tips: "Als je last hebt van emelten, oftewel larven die het gazon aanvreten, dan kun je aaltjes halen. Die eten ze op. Je kunt ook lieveheersbeestjes bestellen en die loslaten op planten die door luizen worden aangetast. Wil je voorkomen dat luizen terugkomen? Zet dan een geurende plant zoals knoflook naast de plant. Daar houden ze niet van."

Ook wijst Groot erop dat je goed moet nadenken waar je planten en bloemen neerzet in de tuin. "Een roos kan best goed tegen een winderige plek. Daar houden luizen helemaal niet van, dus een roos doet het beter op een open plek dan op een beschutte plek. Ook de kwaliteit van de bodem en het bodemleven is belangrijk. Laat een grondcheck uitvoeren, zodat je weet welke planten het beste bij je tuin passen. Als ze sterker zijn, kunnen ze ook beter een plaag aan als die zich voordoet."