Afwisselende kleuren, verkoeling in de zomer en minder ergernis over afwatering of onkruid: een goede beplanting in de tuin kan een groot verschil maken. Maar hoe zorg je ervoor dat je het hele jaar een mooi plaatje hebt? NU.nl wint advies in bij twee deskundigen.

Een afwisselende tuin begint bij een doordacht plan, waar online verschillende tips voor zijn te vinden. Qua verdeling houden hoveniers vaak een derde voor bestrating en twee derde voor beplanting aan.

"Er wordt nog weleens gedacht dat je op die manier veel onderhoud hebt", vertelt Erik Geuze van hoveniersbedrijf Leef! Je Tuin. "Maar het kan ook juist onkruid schelen en er zijn prachtige vaste planten die nauwelijks onderhoud kosten. Via klanten merk ik ook dat die behoefte aan groen steeds meer groeit."

Als je de juiste plekken hebt gevonden, is het belangrijk om naar de grondsoort te kijken. "Azalea's en rododendrons groeien goed op zandgrond", vertelt Geuze. "Maar voor kleigrond kun je beter verder zoeken naar een alternatief. Verder is de hoeveelheid zonlicht natuurlijk belangrijk. Als je een tuin op het noorden hebt, kun je het beste voor schaduwplanten kiezen."

Stappen voor een eigen beplantingsplan Controleer de grondsoort en zorg dat de bodem niet te dicht is.

Zoek planten uit verschillende bloeiperiodes.

Probeer kleuren met elkaar te matchen.

Zet de vroegbloeiers in de buurt van je raam.

Plaats de hoogste planten achterin voor een gelaagde opbouw.

Wees niet bang om plantenresten voor de sier te laten staan.

Extra tip voor nieuwbouwtuinen

De bodem van nieuwbouwtuinen heeft nog weleens last van een storende laag, die door bouwwerkzaamheden zo verdicht is geraakt dat de waterhuishouding niet meer goed functioneert.

"Als er veel water blijft staan, wordt je gras geel en kunnen je planten doodgaan", legt Geuze uit. "Zeker een kleigrond kun je beter van tevoren laten omspitten met een kleine graafmachine. Als je dat van tevoren niet goed aanpakt, blijf je met het probleem van een natte tuin zitten."

Zodra de grond op orde is, zijn er duizenden vaste planten om uit te kiezen. "Het is maar net wat je mooi vindt en hoeveel je ermee bezig wilt zijn", vertelt hovenier Nicolaas Bessels van Bessels Green.

"Je kunt met fantastische kleurschakeringen werken. Maar hoe meer kleur en variatie je wil, hoe meer kennis van die planten ook handig is. Planten kunnen elkaar bijvoorbeeld verdringen. Van een border met tien verschillende soorten zullen na een paar jaar misschien nog drie soorten over zijn, als je met verkeerde verhoudingen werkt en de sterke soorten niet in toom houdt."

'Concentreer je niet uitsluitend op de lente en zomer'

Bessels vertelt daarnaast dat het slim is om op bloeiperiodes te letten, zodat je een grote biodiversiteit krijgt. "Het is sowieso fijn om niet alleen maar op het voorjaar en de zomer te focussen. Plantenresten kunnen ook in de winter een hoge sierwaarde hebben. Denk aan siergrassen, kogeldistels en asters."

"Ik ben zelf erg fan van de helleborus", gaat Bessels verder. "Die bloeit al vroeg in het voorjaar, dus heb ik hem dicht bij mijn raam geplant. Op die manier kan ik hem in de koude voorjaarsmaanden al meteen vanuit de woonkamer zien bloeien. Dat lokt je ook weer naar buiten toe. Hetzelfde kun je doen met een fritillaria (kievitsbloem), die heeft in het vroege voorjaar heel mooie klokjes. Je kunt je borders zo per jaargetijde indelen."

Ook Geuze denkt graag op die manier na over de indeling van de beplanting. "Bij een schuurtje op de achtergrond kun je bijvoorbeeld goed de hogere planten kwijt, terwijl je op de voorgrond dan een stukje lager werkt. Op die manier krijg je een mooie gelaagde opbouw in je tuin. Voor het voorjaar kies je dan bijvoorbeeld voor tulpen en narcissen, daarna komen de eerste vaste planten, vervolgens de zomer- en najaarsbloeiers. Het begint bij een goed beplantingsplan. Op die manier heb je het hele jaar leuke beplanting in de tuin en dat maakt echt de sfeer."