De hypotheekrente stijgt pijlsnel en dat maakt een deel van de huiseigenaren onrustig. Is het nu verstandig om de hypotheek over te sluiten of juist niet?

In februari steeg het aantal hypotheekaanvragen naar een recordniveau en ook in maart sloten bijzonder veel klanten hun hypotheek over naar een andere geldverstrekker, blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk.

Op die manier proberen consumenten nog te profiteren van een lagere rente die ze lang kunnen vastzetten. Daarnaast is er een grote groep die het eigen huis verbouwt of verduurzaamt en daar een extra hypotheek voor afsluit. De recordcijfers zijn voor de hypotheekmarkt extra opvallend, omdat er juist erg weinig nieuwe huizen worden verkocht.

De hypotheekrente is inmiddels 1 procentpunt hoger dan aan het begin van dit jaar. Zeker sinds Rusland op 24 februari de aanvalsoorlog in Oekraïne begon, is het hard gegaan. In maart ging het om 167 rentestijgingen, zo meldt De Hypotheekshop in een maandverslag. Economen verwachten dat de rente blijft doorstijgen vanwege de hoge inflatie. De Europese Centrale Bank (ECB) laat de kapitaalmarktrente oplopen om de stijging van de consumentenprijzen te temperen. De kapitaalmarktrente is leidend voor de hypotheekrente.

Waarom zou je de hypotheek moeten oversluiten?

"We kunnen niet meer zeggen dat de rente historisch laag is, maar hij is nog steeds laag", zegt Marga Lankreijer van Independer. Het kan dus voor veel huiseigenaren nog steeds interessant zijn de hypotheek onder te brengen bij een andere geldverstrekker. "Als je een rente van meer dan 3 procent hebt, kan het nu bij veel banken lager. Het voordeel van een iets hogere rente is dat de boete lager uitvalt. Als je de hypotheek wil oversluiten, moet je die boete betalen. Dat kan soms wel 20.000 euro kosten. Maar misschien is de boete door de wat hogere rente nu wel verlaagd naar 10.000 euro."

Volgens Lankreijer zijn veel klanten ook op zoek naar rust en zekerheid. "Als je rentevastperiode binnen enkele jaren afloopt, dan weet je niet hoe de rentestand op dat moment is. Die kan lager zijn dan nu, maar ook hoger. Het kan prettig zijn om voor de zekerheid van de rentestand van nu te kiezen en voor tien of twintig jaar te weten wat de maandlasten worden."

Wat kun je doen om de maandlasten van je hypotheek omlaag te krijgen?

Als je wil bekijken of het interessant is om over te sluiten, moet je eerst controleren hoe hoog de boete is die je daarvoor moet betalen. "Als je dat weet, kun je met een hypotheekadviseur checken hoeveel je kunt besparen", aldus de hypotheekdeskundige. "Dan kun je laten uitrekenen hoe snel de boete is terugverdiend met de besparing. In sommige gevallen kun je ook bij je huidige hypotheekverstrekker vragen of het mogelijk is de hypotheekrente te verlagen. Dat kan vaak tegen lagere kosten dan wanneer je oversluit naar een andere geldverstrekker."

Een andere manier om de maandlasten naar beneden te krijgen, is de zogenoemde risico-opslag laten verlagen. Je kunt met de onlangs vastgestelde WOZ-waarde aan je geldverstrekker vragen of je al in een andere risicoklasse valt. Soms is nog een taxatie nodig. Het kan zo zijn dat de hoogte van de hypotheek onder een bepaald percentage van de waarde van de woning komt. Dan gaat de rente voor je hypotheek omlaag en hoef je maandelijks dus minder te betalen.