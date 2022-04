Kun je de auto gebruiken als externe thuisbatterij? Het antwoord is ja, mits je daar de goede laadpaal voor gebruikt en een elektrische auto hebt die ook kan ontladen. Het duurt nog even voordat het gaat lonen en niet in alle gevallen is het de slimste techniek om te gebruiken.

De echte pioniers hebben er al één op de oprit staan: een bidirectionele laadpaal. Huishoudens kunnen op die manier de in de accu van de auto opgeslagen stroom gebruiken om de lichten aan te doen, de wasmachine te laten draaien en elektrisch te koken. Je steekt de stekker in de auto en een energiemanagementsysteem zorgt ervoor dat de stroom uit de auto voorrang heeft op die van het net.

Bouwbedrijf Heijmans, Hyundai en We Drive Solar hebben de handen ineen geslagen om de techniek mogelijk te maken voor een appartementencomplex in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. "Er staat een deelauto van de vereniging van eigenaren voor de deur die wordt opgeladen met de stroom van de zonnepanelen op het dak", zegt Shahid Talib van Heijmans. "Er kan uiteraard in gereden worden, maar de stroom die 's avonds voor verlichting, de lift en de garagedeuren wordt gebruikt, kan binnenkort ook uit de auto worden gehaald."

Ontladen wordt pas interessant als saldeerregeling wordt afgebouwd

Voor welk probleem is dit een oplossing? Nu is het nog niet heel interessant, zegt Bob Ran van onderzoeksbureau TNO. "Je kunt momenteel nog salderen. Dus de stroom die je met de zonnepanelen op je huis opwekt, lever je terug aan het net voor dezelfde prijs als de stroom die je verbruikt. Dat gaat in de komende jaren veranderen. Dan is de stroom die je teruglevert minder waard en kan het lonen de zonnestroom op te slaan in een thuisbatterij of de stroom van je auto te verbruiken."

Een ander veelgehoord probleem in de energiesector is dat het energienet op piekmomenten de hoeveelheid zonnestroom niet kan verwerken. Talib: "Het is nu al zo dat zonnepanelen soms afschakelen, omdat de netbeheerder de druk niet aankan. Dat is zonde. Het is beter als je die stroom lokaal kunt opslaan. Een bidirectionele laadpaal is niet veel duurder dan een normale laadpaal. Je moet wel een auto hebben die ook kan terugleveren."

Het is nog de vraag of de techniek gemeengoed gaat worden. Ran van TNO is terughoudend. "Je kunt het van twee kanten bekijken. Het voordeel is dat je alleen maar de accu die in je auto zit nodig hebt. Je hoeft geen thuisbatterij aan te schaffen en kunt toch de zelf opgewekte groene stroom gebruiken", legt hij uit.

"Een nadeel is dat je niet je autoaccu ten volle kunt gebruiken waarvoor hij is bedoeld, namelijk om mee te rijden. Je wil ook onbezorgd weg kunnen rijden. De verlichting en de televisie trekken niet heel veel stroom uit de accu, maar als je elektrisch kookt en elektrisch verwarmt, heeft dit wel degelijk impact op de acculading." Ran merkt ook op dat de kwaliteit van een accu erop achteruitgaat als hij vaker wordt opgeladen en ontladen.

'Meestal heb je niet de volledige batterij nodig om op je werk te komen'

Volgens Talib zijn er zeker huishoudens die baat kunnen hebben bij een bidirectionele laadpaal. "Om te beginnen is er juist een energiemanagementsysteem nodig dat op een slimme manier de stroom gebruikt wanneer het nodig is. Dat systeem zet bijvoorbeeld de wasmachine aan als het daltarief van het net geldt", vertelt hij.

"Daarnaast heb je meestal niet de volledige batterij nodig om op je werk te komen en waarschijnlijk staat daar ook weer een laadpaal om de auto volledig op te laden. Met veel elektrische auto's kun je tegenwoordig rustig een paar keer heen en weer rijden. Er blijft dus stroom over en dan is het in de toekomst goedkoper én duurzamer om die te gebruiken voor het huishouden."