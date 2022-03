Studenten in Wageningen kunnen het gemakkelijkst aan een betaalbare studentenkamer komen, krijgen genoeg informatie van de gemeente en kunnen terecht bij een huurteam als ze problemen hebben met de verhuurder. In Delft en Rotterdam is de situatie juist ondermaats.

Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en kenniscentrum voor studentenhuisvesting Kences. Ze roepen Wageningen vanwege de goede beoordelingen uit tot beste studentenkamerstad van 2021.

Wageningen blinkt uit door een 'woongarantie'. De gemeente garandeert dat alle studenten in hun eerste studiejaar vóór 1 mei woonruimte hebben gevonden. "Wageningen is een kleinere stad en heeft het daarom misschien voor een deel makkelijker, maar neemt het kamerprobleem ook serieus", zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene. "De universiteit bemoeit zich er bijvoorbeeld mee, dat gebeurt niet overal. Ook zijn er tijdelijke woningen geplaatst voor internationale studenten, waar in veel andere gemeenten buitenlandse studenten moeten worden opgevangen op campings."

Huurteams helpen studenten als er een conflict is met de verhuurder

De elf grootste studentensteden in Nederland zijn met punten beoordeeld op vier categorieën, namelijk het functioneren van de particuliere sector, corporatiesector, informatievoorziening van de gemeente en de aanwezigheid van een huurteam. "Gelukkig begint het aantal huurteams wel te groeien, maar nog niet overal functioneren ze even goed. Huurders kunnen bij zo'n team terecht als ze klachten hebben over hun woning en er met de verhuurder niet uit komen. Ook als de huur te hoog is, kan een huurteam helpen met het opstellen van een brief of begeleiding naar de Huurcommissie."

Wageningen haalde de meeste punten op de vier categorieën waarop de studentensteden kunnen scoren. Wageningen haalde de meeste punten op de vier categorieën waarop de studentensteden kunnen scoren. Foto: Bart-Jan Dekker

Rotterdam en Delft scoren het slechtst. In die steden zijn regels die het moeilijk maken om gebouwen als studentenkamers te verhuren. Delft heeft ook geen huurteam. Boahene noemt het beleid rondom studentenhuisvesting in Rotterdam en Delft ondermaats. "Op kamers gaan is voor studenten een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Een gemeente moet dat faciliteren. We hopen dat Rotterdam en Delft leren van de andere studentensteden en volgend jaar beter scoren."

“Er is een tekort van 26500 studentenkamers en de komende acht jaar groeit dat tekort verder” Jolan de Bie, directeur kenniscentrum Kences

Studenten kennen voor een groot deel dezelfde problemen op het gebied van huisvesting als andere doelgroepen. "Er is een tekort van 26500 studentenkamers en de komende acht jaar groeit dat tekort verder", zegt Jolan de Bie, directeur van kenniscentrum Kences. "Er is echt actie nodig zodat er meer kamers beschikbaar komen. Sommige steden verstrengen juist het verkameringsbeleid omdat omwonenden overlast ervaren. Alle betrokken organisaties moeten goed met elkaar samenwerken om een oplossing te vinden."

Huurprijs van acht op de tien kamers te hoog

Ook de huurprijs van kamers is onder studenten een heet hangijzer, zegt Ama Boahene. Ze verwijst naar onderzoek van het journalistieke programma Argos waaruit blijkt dat acht van de tien studentenkamers te duur worden aangeboden. Studenten betalen gemiddeld 146 euro per maand te veel. In Amsterdam is dat zelfs bijna 310 euro te veel, meer dan het dubbele van wat de prijs zou moeten zijn.

"Veel studenten weten niet dat de huurprijs is beschermd en de verhuurder dus meer vraagt dan wettelijk is toegestaan", zegt Boahene. "Of ze zijn bang voor een conflict met hun verhuurder als ze er iets van zeggen. Ook daarom is het goed als een gemeente een huurteam aanstelt en er goede informatie beschikbaar is. Gemeenten zouden wat ons betreft ook meer kunnen doen om huisjesmelkers aan te pakken, bijvoorbeeld met de invoering van een huisjesmelkersboete. Huisbazen die te vaak over de schreef gaan, zouden dat moeten voelen in hun portemonnee."