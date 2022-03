Soms is een paar dagen schoffelen en snoeien niet genoeg om de tuin in het gareel te krijgen. Als je een compleet nieuwe tuin wil of zelfs nodig hebt omdat die er nog niet is (nieuwbouw), kun je daarvoor een hypotheek gebruiken. Dat is echter niet altijd de beste keuze.

Als je kiest voor een lineaire of annuïteitenhypotheek, kun je de kosten voor de tuinaanleg direct meefinancieren. Een nieuwe tuin zorgt er namelijk voor dat je huis meer waard wordt. Dat betekent dat je een hogere hypotheek kunt krijgen.

"Het voordeel van de financiering via je hypotheek is dat de rente een stuk lager is dan bij een gewone lening", zegt Marga Lankreijer, hypotheekdeskundige bij Independer. "Ook is de hypotheekrente aftrekbaar, omdat tuinaanleg onder verbetering van de woning valt."

Belangrijk om te weten is dat niet alle kosten aftrekbaar zijn. Je kunt bijvoorbeeld wel uitgaven aftrekken voor de bestrating, schutting en de arbeidskosten van een hovenier, maar niet voor je nieuwe tuinmeubilair of bloempotten. Ook kun je in totaal niet meer geld lenen dan de waarde van je woning. Kost de tuin uiteindelijk toch veel meer? Dan moet je de extra kosten zelf betalen.

Taxateur inlichten over plannen met de tuin

"Bij een verhuizing naar een koophuis is het dus aan de taxateur om te bepalen hoeveel waarde de tuinaanleg toevoegt", zegt Lankreijer. "Het is doorgaans niet zo dat de volledige kosten van de tuinaanleg een-op-een overeenkomen met de toegevoegde waarde."

Ook als je een lopende hypotheek hebt, zijn er volgens de hypotheekdeskundige mogelijkheden. "Je kunt je bestaande hypotheek verhogen. Je leent dan extra geld om de renovatie van je tuin te betalen. De bank zet dit geld vaak op een aparte rekening: het bouwdepot. Je mag het bouwdepot alleen gebruiken voor verbeteringen aan je tuin of woning. Dat toon je aan met facturen. De bank betaalt pas uit zodra de facturen zijn goedgekeurd."

Niet in alle gevallen is een hypotheek de beste keuze om een tuin te financieren, los van het feit dat je er spaargeld voor zou kunnen gebruiken natuurlijk. "Het ligt eraan of je een verhoogde inschrijving hebt genomen bij het afsluiten van de hypotheek", zegt Lankreijer. "In dat geval betaal je alleen een taxatie en afsluitkosten. Heb je geen verhoogde inschrijving, dan moet je ook nog naar de notaris. Die kosten komen erbij. In veel gevallen is een persoonlijke lening dan een beter alternatief."

Hypotheek ophogen voor verbouwing pas interessant vanaf 55.000 euro

Een verhoogde bestaande hypotheek voor tuinaanleg is net als bij een verbouwing pas interessant vanaf bepaalde kosten. Volgens Amanda Bulthuis van Geld.nl is die grens opgeschoven dankzij de stijgende hypotheekrentes van nu.

"De afgelopen maanden zijn de hypotheekrentes flink gestegen, terwijl de leenrentes slechts marginaal omhoog zijn gegaan", legt ze uit. "Daardoor is de grens opgeschoven van 28.000 euro naar 55.000 euro." Onder de 55.000 euro is een persoonlijke lening in veel gevallen dus financieel aantrekkelijker, concludeert Geld.nl.

Tot slot: heb je op dit moment een hypotheek met een hoge rente? Bijvoorbeeld 4 procent? Dan kan het voordelig zijn om je hypotheek over te sluiten. Dat betekent dat je een nieuwe hypotheek afsluit met een lagere rente. Je kunt de kosten voor je tuinrenovatie dan direct meefinancieren. Goed om te weten: sluit je je hypotheek over voordat de rentevaste periode is afgelopen? Dan betaal je een oversluitboete (boeterente). Lankreijer: "Bereken dus goed of je onder de streep inderdaad voordelig uit bent."