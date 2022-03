Doordat energieprijzen voor huishoudens in veel gevallen twee keer zo hoog liggen als een jaar geleden, halveert de terugverdientijd van investeringen in duurzame maatregelen zoals isolatie of de aanschaf van een warmtepomp. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is echter voorzichtig met die conclusie en heeft de berekeningen op haar site gewijzigd.

Voor consumenten en bedrijven is Milieu Centraal de belangrijkste adviseur als het gaat om energiebesparing. Bewoners oriënteren zich op internet en zelfs als ze niet bij de organisatie zelf uitkomen, komen de berekeningen of achterliggende informatie geregeld van Milieu Centraal.

"Voor Nederlanders is het besparen op de energielasten de belangrijkste drijfveer om het huis te verduurzamen", zegt Rolf Heynen, expert energietransitie.

"Momenteel worden consumenten hard in de portemonnee geraakt, met tarieven die verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Huiseigenaren willen weten hoeveel ze kunnen besparen en hoe snel ze hun investering hebben terugverdiend. Ook om te bepalen wat ze het beste eerst kunnen doen: een hybride warmtepomp, isoleren of zonnepanelen?"

CBS-gemiddelde van januari niet meer geschikt als maatstaf

De energiecrisis heeft impact op de werkwijze van Milieu Centraal ten aanzien van het berekenen van besparingen. Voorheen werkte de organisatie voor het berekenen van besparingen met het gemiddelde van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de energieprijzen, met als peildatum januari van het betreffende jaar. Dat gemiddelde blijkt niet meer geschikt.

"Er zijn op dit moment zulke grote verschillen tussen energieprijzen, dat de meeste consumenten zich niet herkennen in het gemiddelde", zegt Suzanne Hoogers van Milieu Centraal. "Sommige consumenten hebben lang geleden een contract met vast tarief afgesproken en betalen misschien nog 80 cent per kubieke meter gas, terwijl bij anderen het tarief 2 euro per kubieke meter is. Daarbij lijken de hoge prijzen van nu een uitzondering en is de voorspelling dat de prijs, als die wat is gestabiliseerd, lager uitkomt dan de uitschieters van nu."

“Investeringen doe je immers voor de lange termijn. Daarom vinden we dat je ook met langetermijnprijzen zou moeten rekenen.” Suzanne Hoogers, Milieu Centraal

Het nieuwe uitgangspunt is dat huishoudens 1 euro per kubieke meter gas en 22 cent per kilowattuur stroom betalen. Dat is de verwachte prijs in 2030 die het Planbureau voor de Leefomgeving heeft vastgesteld. "Investeringen doe je immers voor de lange termijn", zegt Hoogers. "Daarom vinden we dat je ook met langetermijnprijzen zou moeten rekenen."

Veel mensen die in de energie- of installatiesector werken, is het fenomeen terugverdientijd overigens een doorn in het oog. Als huishoudens een badkamer aanschaffen, heeft niemand het over terugverdientijd, zo klinkt het. "Die flauwe opmerking hoor ik al vijftien jaar", reageert Heynen. "Sommige duurzaamheidsmaatregelen bieden meer comfort, maar over het algemeen heb je sneller direct plezier van een nieuwe badkamer of nieuwe auto."

'Blijkbaar is er een kantelpunt bereikt'

"Ik denk dat je wel terecht kunt concluderen dat de berekeningen niet alles zeggen", vervolgt Heynen. "Pas met de prijzen van nu komen veel huishoudens in actie. Installateurs hebben het momenteel ongelofelijk druk en de wachttijden lopen op. Blijkbaar is er een kantelpunt bereikt."

"Verduurzamen is al jaren financieel interessant, maar consumenten namen de energierekening die ze al jaren betaalden voor lief. Nu zijn ze zich rot geschrokken en komen ze massaal in actie. Het zegt ook dat de informatievoorziening nog niet optimaal was. Met subsidies en leningen kunnen mensen veel meer verduurzamen dan ze dachten."

Milieu Centraal probeert de focus ook niet te veel op het exacte besparingsbedrag te brengen, zegt Hoogers. "We snappen dat kosten een rol spelen, vooral als je moet bepalen wat je het eerste doet: vloerisolatie, spouwmuurisolatie of zonnepanelen? Op die manier naar verduurzamen kijken is goed, maar het gaat natuurlijk ook om het klimaat en het milieu."

Voor de zomer voert Milieu Centraal overigens een tweede aanpassing van de besparingsberekeningen door. Die heeft te maken met besparing van het energieverbruik bij verduurzamingsmaatregelen. "We willen de besparing in gas en stroom op meer plekken vermelden, zodat bezoekers met hun eigen tarieven kunnen berekenen hoe hun besparing er op korte termijn uitziet", aldus Hoogers.