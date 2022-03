Ben je in loondienst, dan is het een simpel karweitje om de btw op zonnepanelen terug te krijgen. Maar zelfstandigen komen nog weleens bedrogen uit. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze toch belastingvoordeel hebben?

Voor particulieren zonder eenmanszaak is de subsidieregeling een fluitje van een cent. Na de aankoop en installatie van zonnepanelen kun je de btw erover terugkrijgen via een aantal heldere stappen. Je wordt op papier een eenmanszaak, zonder fiscale verplichtingen. Ondernemers met een kleine omzet hoeven namelijk hun btw niet af te dragen.

Maar precies daar wringt de schoen voor veel zzp'ers. Want als je al een eenmanszaak hebt, vallen de zonnepanelen daar automatisch ook onder. En veel van die bedrijven vallen vanwege hun omzet niet meer onder de btw-vrijstelling. In de praktijk betekent dat dus dat je de btw van je eigen paneelopbrengst moet blijven afdragen. Het alternatief is dat je als privépersoon de panelen koopt, maar dan heb je ook geen recht op de 21 procent btw-teruggave.

Kiest een zelfstandige er wél voor die 21 procent terug te vragen via z'n onderneming, dan kunnen de kosten in de loop der jaren aantikken. Met zonnepanelen die gemiddeld 25 jaar meegaan en een doorsnee stroomopbrengst van 3.000 kilowattuur per jaar hebben, is de kans groot dat je na verloop van tijd meer btw hebt betaald dan je in eerste instantie terugkreeg. Tenzij je nu al weet dat je onderneming binnen een paar jaar stopt.

Opties voor zzp'ers die de btw op zonnepanelen terug willen vragen Heb je een partner zonder eenmanszaak die op hetzelfde adres woont? Zorg ervoor dat de panelen en het energiecontract op naam van je partner staan.

Heeft je partner óók een eenmanszaak? Koop samen met je partner de zonnepanelen en zorg ervoor dat de leverancier het contract op beide namen zet.

Ben je een alleenstaande zzp'er of woont je partner elders? Je kunt de btw dan wel terugvragen, maar mogelijk loont dat niet omdat je automatisch de btw over de opbrengst moet afdragen.

Hoge opbrengst bij huidige tarieven

Fiscaal jurist Romano Hagen van De Centrale BTW Teruggave adviseert regelmatig mensen die zonnepanelen aanschaffen. "Onze btw-wetgeving is ingericht op basis van Europese richtlijnen", legt hij uit. "Heffingen worden daarom ook op elkaar afgestemd. Er wordt heel serieus mee omgegaan. Wat dat betreft gaat er dus niets veranderen."

Toch zijn er wel oplossingen te bedenken voor eenmanszaken, vertelt Hagen. "Als je een partner hebt zonder eenmanszaak, kan die zonder probleem de btw terugvragen. Heb je allebei een eenmanszaak, dan kun je de zonnepanelen samen kopen en het contract op beide namen laten zetten. Check dat wel van tevoren goed bij de leverancier, want niet alle bedrijven willen eraan meewerken."

“Als zakelijke klant van een energiemaatschappij heb je niet dezelfde bescherming als een consument. Je moet dus goed opletten wat je doet.” Romano Hagen, fiscaal jurist

Het is sowieso slim om goed uit te zoeken waar je aan begint, al dan niet met professionele begeleiding. "Als zakelijke klant van een energiemaatschappij heb je niet dezelfde bescherming als een consument", vertelt Hagen. "Je moet dus goed opletten wat je doet."

De oplossingen zijn helaas niet eindeloos. Ben je een alleenstaande zzp'er, dan kun je niet voorkomen dat je btw moet afdragen over de energieopbrengst. De overheid zou dat alleen kunnen veranderen door de subsidievorm in z'n geheel te wijzigen.

Toch vallen de problemen volgens Hagen mee. "Zonnepanelen hebben tegenwoordig een heel hoog rendement, zeker met de huidige energietarieven. Ik snap het probleem voor eenmanszaken zeker, maar ik denk dat het ook te relativeren valt."