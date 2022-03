Nederlanders hebben het afgelopen coronajaar massaal aangegrepen om hun woning te verbouwen of verduurzamen. In 2020 ging het aantal hypotheekaanvragen voor verbetering van de woning al met 45 procent omhoog en in 2021 met nog eens 128 procent, blijkt uit cijfers van De Hypotheker.

Volgens het adviesbureau hebben mensen hun huis verbouwd omdat ze vaker thuiswerken. De lage rente heeft huiseigenaren over de streep getrokken. Ook zonder verbouwing brachten bewoners hun hypotheek massaal onder bij een andere hypotheekverstrekker. Het aantal aanvragen voor het oversluiten van een hypotheek ging met 90 procent omhoog.

De drukte op de hypotheekmarkt is dit jaar nog niet ten einde, blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN). In februari steeg het aantal aanvragen naar een hoogte die nog niet eerder is voorgekomen, waarschijnlijk omdat de rente voor het eerst sinds tijden omhoogging. Huiseigenaren hebben gewacht tot het dal is bereikt, zo is de analyse. Inmiddels is de hypotheekrente gemiddeld met ongeveer 0,7 procentpunt gestegen. Geld lenen voor een woning wordt dus een stuk duurder.

Dat veel mensen hun woning verbouwen of verduurzamen is uiteraard ook terug te zien bij de aannemers en installateurs die de werkzaamheden verrichten. De recente stijging van de energieprijzen heeft nog veel meer huiseigenaren ertoe gezet hun huis te verduurzamen. Nederlandse huishoudens die nu extra isolatie, een (hybride) warmtepomp of zonnepanelen willen, hebben te maken met forse wachttijden. Sommige installateurs laten weten al tot volgend jaar vol te zitten met aanvragen.

Overigens worden over het algemeen alleen grote en dure verbouwingen gefinancierd met een hypotheek. Er komen in de meeste gevallen namelijk extra kosten bij kijken, die je pas voor lief neemt als de rente een stuk lager is dan bijvoorbeeld bij een persoonlijke lening.