Je huis verlichten lijkt makkelijk, maar de details zijn belangrijk. Lichtniveaus, kleurwaardes en plaatsing kunnen de sfeer van je woonkamer maken of breken. NU.nl spreekt met experts over de fijnere kunsten van verlichting.

Wie nadenkt over verlichting, kan volgens Sabine Schoenmakers van online interieurplatform PINTA het beste beginnen met de grote lijnen en dan pas naar de details kijken.

Er zijn drie soorten verlichting: de basis, de sfeer en de lichtaccenten. De basis betekent de bron van groot licht in het plafond of op de muren. Het liefst vallen ze samen met de beschikbare lichtpunten, maar als dat niet het geval is, kun je volgens interieurarchitect Mieke Duindam altijd nog met een verlichtingsrail aan de slag gaan. "Dat is een rail aan het plafond waar je spots en lampen aan kunt klikken. Het past bij de moderne industriële stijl."

Na de basis is het tijd voor de sfeerverlichting. "Dat is geen direct maar indirect licht", legt Schoenmakers uit. "Het doel is om karakter aan het totaalplaatje te geven. De lampen zijn een stuk minder fel, zoals de schemerlamp." Tenslotte zijn er de accenten: kleine lichten die details onder de aandacht brengen. Schoenmakers: "Denk aan een ledbalk die door de ruimte loopt om de kamer meer diepte te geven. Of aan spotjes."

Denk ook aan lichtniveaus, kleurcodes en kleurwaarde

Naast de drie soorten verlichting is het volgens Chantal Hees van Hees Lights & Living ook belangrijk om stil te staan bij de lichtniveaus, kleurcodes en CRI (kleurwaarde).

"Lichtniveaus geven aan op welk niveau een lamp zich bevindt. Hangt het aan het plafond, aan de muur, staat het op een tafel of is het grondverlichting?" Een kamer met alleen bovenverlichting kan volgens Hees al snel erg vlak aanvoelen.

“Ik zou toch het meest bij feller licht overdag en zachter geel-oranje tijdens de avond blijven.” Mieke Duindam, interieurarchitect

"Vergelijk bijvoorbeeld een goedkope en een duurdere supermarkt. In de eerste wordt vaak alleen bovenverlichting gebruikt, terwijl de tweede ook spotjes in de winkelschappen, koelkasten en etalages stopt. Het geeft een heel andere beleving."

Met kleurcodes bedoelt Hees vooral de hoeveelheid Kelvin van de lamp, de meeteenheid die de kleurtemperatuur bepaalt. Hoe lager de Kelvin, hoe warmer het licht. "In Noord-Europa gebruiken we vaak lampen van 2.700 Kelvin, de geel-witte gloed van de gloeilamp." Als je een ledlamp hebt die de kleuren van een gloeilamp kan nabootsen, een dim to warm-model, zorgt een lager niveau Kelvin voor sfeerlicht. Omgekeerd geven hogere niveaus een fellere kleur.

Slimme verlichting kun je met een app op de telefoon of tablet bedienen. Slimme verlichting kun je met een app op de telefoon of tablet bedienen. Foto: Getty Images

Slimme lampen helpen de juiste sfeer op het juiste moment te creëren

Als je duizelig wordt van kleurcodes en lichtniveaus, is er tegenwoordig een makkelijke oplossing: smartlights. Deze lampen, aangesloten op je wifinetwerk, kunnen op afstand worden afgesteld op onder andere kleur en helderheid. Zo kun je vanaf je telefoon gemakkelijk lichtplannen maken voor verschillende gelegenheden.

Philips Hue is een bekend voorbeeld van zo'n lamp, maar volgens Hees is het vooral belangrijk om te letten op de software en systemen waar het licht mee overweg kan. Merken zoals Casambi specialiseren zich in smartfittingen die met diverse lampen en systemen overweg kunnen, en assistentplatforms zoals Google Home en Amazon Alexa kunnen vaak met veel verschillende lampen overweg, zodat je niet aan één merk vastzit.

Bijkomend voordeel is dat je kleurbereik niet alleen maar verschillende tinten wit is, maar vaak alle kleuren van de regenboog bevat. "Zelf ben ik niet heel erg van de kleurtjes," zegt interieurarchitect Duindam, "want het kan al snel een discotheek worden. Maar het kan bepaalde momenten wel veel meer sfeer geven."

Denk bijvoorbeeld aan donkerrood of -blauw tijdens een film. "Maar ik zou toch gewoon het meest bij feller licht overdag en zachter geel-oranje tijdens de avond blijven. Maar wees niet bang met experimenteren. Een zacht verlicht huis met een feller licht boven de tafel kan bijvoorbeeld best fijn zijn wanneer je 's avonds laat nog aan het werk bent."