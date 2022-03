De lente staat voor de deur dus wordt het tijd om de boel thuis op te frissen. Maar kijk je bij die voorjaarsschoonmaak wel kritisch genoeg naar alle spullen die je in de loop der jaren hebt verzameld? Twee deskundigen geven tips aan NU.nl over hoe je met zo min mogelijk kopzorgen kunt 'ontspullen'.

Ben je op zoek naar opruimtips, dan is er een zee aan boeken en televisieprogramma's om uit te vissen. Opruimcoach Elly de Jonge noemt de populaire goeroe Marie Kondo als voorbeeld. "Een belangrijke vraag die zij stelt bij ieder voorwerp is: word je er gelukkig van? Alles wat je bewaart, vraagt onderhoud en kost ruimte. In de praktijk zie je dat veel mensen iets bewaren 'voor het geval dat'. Maar kijk bijvoorbeeld eens naar al die glazen in je kast. Heb je ze echt nodig?"

Spullen met sentimentele waarde opruimen

De Jonge weet dat het vooral moeilijk kan zijn om spullen weg te doen waar een dierbare herinnering aan vastzit. "Maar mijn vraag daarbij is dan altijd: verdwijnt de herinnering als je het voorwerp niet meer hebt? Een foto maken kan wat dat betreft helpen. Ook op die manier kun je er nog eens naar kijken als je dat wil."

Ook minimaliseercoach Susan van Schijndel, die via haar eigen podcast veel opruimtips geeft, legt uit dat foto's kunnen helpen bij ontspullen. Ze noemt daarbij een onderzoek onder Amerikaanse studenten in 2017. De groep die van tevoren de tip kreeg om eerst foto's te maken, bleek een stuk meer weg te doen dan de groep zonder die tip. "Je brein maakt geen onderscheid tussen de foto en het echte object", legt Van Schijndel uit.

Kindertekeningen bewaren of weggooien?

"Bij mijn man hielpen zulke foto's vooral goed toen we verhuisden naar een tiny house", gaat de minimaliseercoach verder. "Ik geef het ook vaak als tip bij kindertekeningen. Die kun je fotograferen en samen laten afdrukken in een mooi boek, dat je vervolgens in een herinneringendoos stopt. Het belangrijkste bij opruimen, is de juiste mindset. Stel jezelf de vraag of een voorwerp nog iets toevoegt aan je leven van nu. Oude hobbyspullen kunnen leuk zijn omdat je er eerder zoveel plezier aan hebt beleefd, maar inmiddels hebben ze misschien helemaal geen nut meer."

“Begin niet op zolder maar in een ruimte waar je veel komt.” Elly de Jonge, opruimcoach

Maar waar begin je precies als er overal in huis wel iets valt op te ruimen? "Een valkuil is om kriskras te werken", vertelt De Jonge. "Je bent dan overal druk en eigenlijk komt er niks af. Mijn allerbelangrijkste tip is om klein te beginnen. En in een ruimte waar je veel komt. Veel mensen willen graag op zolder starten, maar dat is nou juist de plek waar de meeste herinneringen liggen. Ga voor je keuken of badkamer en kies daar één focusplek. Als je een keukenkast onder handen hebt genomen, geniet je elke dag van het resultaat. Op die manier krijg je zin om ook de volgende stap te zetten."

Heb je eenmaal spullen uitgezocht die weg mogen, laat ze dan niet te lang liggen. "Vaak blijven dozen staan en krijg je de neiging om er opnieuw doorheen te gaan", zegt Van Schijndel. "Beter is om ze binnen een week weg te brengen. Verkoop je iets online, hang er dan voor jezelf een einddatum aan. En zoek niet andermans spullen uit, maar geef je huisgenoten een eigen uitzoekkrat. Iedereen moet voor zichzelf kunnen bepalen wat waarde heeft."