Wat is de beste inductiekookplaat van 60 centimeter breed? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Koken op inductie is populair. Inductiekookplaten zijn efficiënt met energie, makkelijk in het gebruik en reageren snel. En je hebt geen gas meer nodig voor het koken.

Als je overstapt van gas naar inductie kan het wel zo zijn dat je een extra stroomgroep nodig hebt. Inductiekookplaten hebben namelijk best veel stroom nodig.

De Consumentenbond test inductiekookplaten op onder meer prestaties, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zijn in totaal zo'n negentig inductiekookplaten getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Veel kookplaten zijn ongeveer 60 centimeter breed en hebben vier kookzones, maar er zijn ook bredere modellen van zo'n 70 tot 90 centimeter breed.

Bij de 35 geteste kookplaten van 60 centimeter breed komt een model van AEG als Beste uit de Test. De Beste Koop is een kookplaat van IKEA.

Beste uit de Test: AEG IKB64301XB

Deze kookplaat van AEG is verkrijgbaar in vier varianten (IKB64301XB, IKB64301FB, IKR64301XB en IKB6430SFB). Deze modellen zijn technisch gelijk aan elkaar en alleen de rand verschilt.

De prestaties van de kookplaat zijn goed. Vooral sudderen op laag vermogen doet hij erg goed en er is voldoende vermogen en ruimte om de vier kookzones tegelijk te gebruiken, zelfs met wat grotere pannen. Hij heeft een boostfunctie - handig als je bijvoorbeeld snel water aan de kook wil brengen.

Tijdens het gebruik maakt hij niet veel herrie en hij is relatief zuinig met energie. Ook de bediening is prettig en de symbolen zijn duidelijk.

Een nadeel kan zijn dat hij geen flexibele zone heeft. Met zo'n flexibele zone verbind je meerdere kookzones tot één grotere kookzone - handig met pannen die te groot zijn voor één kookzone.

Beste Koop: IKEA MATMÄSSIG (104.670.93)

De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar deze kookplaat van IKEA. Hij scoort niet veel lager dan de AEG, maar is wel een stukje goedkoper in aanschaf.

De prestaties verschillen niet veel van die van de AEG. Deze kookplaat is ook goed in sudderen. Koken met vier pannen tegelijk is geen probleem en hij gebruikt relatief weinig energie.

De bediening is prettig en duidelijk. Net als de AEG heeft hij een boostfunctie, maar geen flexibele zone.

Er is wel een verschil qua herrie. In tegenstelling tot de AEG maakt de kookplaat van IKEA een vrij luid ventilatorgeluid tijdens het gebruik.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Indien er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.