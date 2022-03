Nederlandse huishoudens die nu extra isolatie, een (hybride) warmtepomp of zonnepanelen willen, hebben te maken met forse wachttijden. Door de oorlog in Oekraïne en stijgende energieprijzen is het een gekkenhuis op de markt, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Sommige installateurs laten weten al tot volgend jaar vol te zitten met aanvragen. Het ligt eraan in welk gebied je woont en wat je precies nodig hebt, leggen medewerkers in de branche uit. Een vloer met een kruipruimte isoleren is makkelijker dan een vloer zonder kruipruimte. De levertijd is bij een hybride warmtepomp langer dan bij een volledig elektrische.

De oplopende gasprijs en de onzekerheid over de levering van Russisch gas leiden tot een ongekend grote vraag naar onder meer hybride warmtepompen, zegt Dick Reijman van brancheorganisatie Techniek Nederland. "De energietransitie is topprioriteit geworden. Woningbezitters realiseren zich dat het meer dan ooit loont om te verduurzamen en energie te besparen. Op zichzelf is dat een positieve ontwikkeling, maar het betekent wel dat de wachttijden oplopen."

Een van de oorzaken van oplopende wachttijden is het tekort aan apparaten, veroorzaakt door het wereldwijde chiptekort dat al langer dan een jaar een probleem is. "Die chips worden ook gebruikt in hybride warmtepompen", aldus Reijman. "Soms zit er een half jaar levertijd op een hybride warmtepomp. Met volledig elektrische warmtepompen speelt dat probleem al wat minder, omdat die wereldwijd grootschaliger worden geproduceerd. Hybride warmtepompen worden speciaal voor de Nederlandse markt gemaakt." De hybride warmtepomp wordt in Nederland als tussenoplossing gezien voor huizen die moeilijk zijn te isoleren.

Zonnepanelen immens populair onder Nederlanders

Het aantal zonnedaken in Nederland nam al hard toe, maar in de afgelopen weken was er een gigantische piek in het aantal aanvragen, constateert Frank Breukelman van Zonneplan. "We zien het niet alleen aan onze verkoopcijfers, maar ook aan de online interesse in zonnepanelen. Onze wachttijd bedraagt, afhankelijk van de regio, tussen de tien en vijftien weken. Om dit niet verder op te laten lopen, staan onze marketingcampagnes momenteel uit. Klanten weten ons ook uit zichzelf te vinden."

Met de levering van zonnepanelen gaat het volgens Zonneplan nog aardig, al kunnen levertijden ook wat oplopen. Dat bevestigt Roebyem Anders van Sungevity, een andere grote leverancier van zonnepanelen. "Het is een gekkenhuis. Het is lastiger om aan sommige materialen te komen en er is een tekort aan goede installateurs. Ook al omdat veel mensen ziek thuis zitten met corona. Alhoewel het dus logistiek een enorm karwei is om aan de groeiende vraag te voldoen, lukt het ons gelukkig wel."

“Ik heb het zelf ook ondervonden toen ik tripelglas voor mijn bovenverdieping bestelde. De wachttijd is tien maanden.” Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Ook voorzitter Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), waar zesduizend bedrijven lid van zijn, spreekt over "grote krapte in de uitvoering". "Ik heb het zelf ook ondervonden toen ik tripelglas voor mijn bovenverdieping bestelde. De wachttijd is tien maanden. Niettemin blijft het verstandig voor huishoudens om nu in de rij te gaan staan. Je bent altijd eerder aan de beurt dan wanneer je wacht. De subsidievoorwaarden zijn gunstig en met de energieprijzen van nu is een investering snel terugverdiend."

Van der Gaag wijst ook op kleine maatregelen die mensen kunnen nemen. "Die zijn extra belangrijk als je lang moet wachten tot je grote stappen kunt zetten met energiebesparing. Denk aan alleen de ruimte verwarmen waar je je bevindt, de verwarming een uur eerder uit 's avonds en korter douchen. Je kunt ook vandaag nog naar de bouwmarkt om tochtstrips, een deurdranger, een brievenbusborstel of ledlampen te kopen. Morgen is je energieverbruik al omlaag."