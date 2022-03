Wat is de beste zware accuboormachine? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met een zware accuboormachine kun je veel verschillende boor- en schroefklussen aan. Dit zijn krachtige modellen van 14,4 volt, 18 volt of meer. Maar als je de machine vooral gebruikt voor schroeven en wat licht boorwerk (bijvoorbeeld in zacht hout), voldoet een lichter model waarschijnlijk ook.

De Consumentenbond test zowel lichte als zware accuboormachines op onder meer boren, schroeven, prestaties van de accu en gebruiksgemak. Er zijn in totaal zo'n vijftig boormachines getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Bij de 39 geteste zware accuboormachines komt een model van Parkside als Beste uit de Test. Deze boormachine heeft ook een zeer gunstige prijs en is daardoor tegelijk de Beste Koop. Een model van DeWalt is een goed alternatief, maar deze is wel een stuk duurder.

Beste uit de Test en Beste Koop: Parkside Performance PABSP 20-Li B2

Parkside is een merk dat alleen verkrijgbaar is bij de Lidl. De Performance PABSP 20-Li B2 hoort bij de (zwarte) Parkside Performance-lijn. Deze zijn wat duurder dan de normale (groene) Parkside-modellen.

Dit model scoort opvallend goed en heeft daarnaast ook een mooie prijs. Veel waar voor je geld dus.

Het is een krachtige machine van 20 volt met twee versnellingen. Hij heeft een koolborstelloze motor, waarvan wordt gezegd dat die langer meegaat.

Zowel schroeven als boren doet hij prima. Ook op de andere onderdelen scoort hij goed. Hij kwam prima door de levensduur- en de veiligheidstest, is prettig in het gebruik en heeft een goede accu.

Bij de boormachine zit maar één accu. Een tweede is handig zodat je de accu tijdens gebruik kunt uitwisselen. Extra accu's zijn los te koop voor zo'n 20 euro. De accu laadt overigens lekker snel op (42 minuten).

Alternatief: DeWalt DCD791D2

Deze boormachine van DeWalt is al wat langer op de markt. Hij doet het nog steeds goed ten opzichte van veel concurrenten.

Hij is niet goedkoop. Maar als je veel klust en andere machines van DeWalt hebt, kan het handig zijn om alles bij hetzelfde merk te houden. Je kunt dan gemakkelijk accu's uitwisselen.

De DeWalt verschilt verder niet veel van de Parkside. Hij schroeft en boort goed, heeft een goede accu die snel oplaadt (49 minuten) en hij is prettig in het gebruik. Net als de Parkside heeft hij een koolborstelloze motor en twee versnellingen.

Bij de DeWalt krijg je standaard twee accu's meegeleverd. Dat is wel een verschil met de Parkside waarbij je er maar één krijgt.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.