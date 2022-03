De koude winterdagen naderen zo langzamerhand hun einde. Nog even en de koolmezen zijn definitief de achtertuin uit gevlogen. Hoe zorg je ervoor dat jouw tuin op de valreep een bedevaartsoord wordt voor de gevleugelde beestjes?

Het internet staat vol met handigheden over hoe je vogels het best jouw kant op kunt krijgen. De omstandigheden waarin vogels gedijen, lopen sterk uiteen. Tegelijkertijd zijn er dingen die iedere vogel wel kunnen bekoren, weet Marc Scheurkogel, woordvoerder van Vogelbescherming Nederland.

"In de eerste plaats is het van belang dat een tuin vogelvriendelijk is. Dat wil zeggen dat er voldoende beschutting, broedmogelijkheden en voeding moeten zijn", aldus Scheurkogel. "Een volledig betegelde tuin heeft dat niet. Dus tegels eruit, planten erin!"

Natuurlijk kun je met vogelvoer strooien, maar een substantiële bijdrage lever je door je tuin aan te passen aan de gewoonten van vogels, zegt de vogelkenner. "Bloemen werken uitnodigend. Ze trekken namelijk zowel vogels als insecten aan. Sommige vogels, bijvoorbeeld de vinkachtigen, komen direct op de bloemzaden af. Mezen daarentegen hebben meer trek in insecten. Door bloemen te planten vang je dus twee vliegen in één klap."

Bloemen en planten die het in het bijzonder goed doen bij vogels Gelderse roos

Zonnebloemen

Grote kaardebol

Struiken bieden veiligheid en bescherming

Daarnaast staat veiligheid hoog in het vaandel bij de vogels. Merels en winterkoningen willen in tijden van gevaar direct paraat kunnen staan. Overzicht doet er daarom erg toe, zegt Scheurkogel. "Als je de vogels voert vanaf een voedertafel, is het belangrijk dat je de vogels notie van hun omgeving biedt. In het geval dat ze zich bedreigd voelen, willen ze zich snel uit de voeten maken", vervolgt hij. "Dat kun je voor elkaar krijgen door de voedertafel neer te zetten op een centrale plek in de achtertuin. Op 2 meter afstand van struiken of andere vegetatie is ideaal."

Naast de voedende rol hebben planten ook een beschermende functie. In, onder of achter het gebladerte voelen sommige vogels zich veilig. "Struikjes, planten en heggen zijn uitermate geschikt om de schuwere vogels onder te brengen. Vooral koolmezen en roodborstjes voelen zich thuis in het lover. Op die manier kunnen ze namelijk veilig scharrelen en op zoek gaan naar insecten."

Nesten bouwen nu het libido stijgt

Met het stijgen van de temperaturen stijgt ook het libido van vogels. Zodoende zullen ze in de komende periode beginnen met het leggen van eieren in hun nestjes, waarna er gebroed wordt. Scheurkogel meent dat je het broeden gemakkelijk kunt faciliteren door een paar concrete toevoegingen aan je tuin.

"Vogelhuisjes of nestkasten doen het altijd goed bij kool- en pimpelmezen. Die kun je gemakkelijk ophangen aan een heg. Een boom is dan weer een geschikte broedplek voor allerhande vogels. Bij elkaar ontstaat er een feest van diversiteit in je achtertuin."

Nog een paar tips om van jouw tuin een heus vogelparadijs te maken: Een vogelhuisje kun je het best 2 meter van de grond af ophangen. Zo voorkom je dat natuurlijke vijanden, zoals katten, erbij kunnen.

Als je iets wil inschenken voor vogels, zorg er dan voor dat je water gebruikt. Melk of vloeibare olie zijn voor hen namelijk schadelijk. Het water dient dagelijks ververst te worden, zelfs als het er helder en schoon uitziet.

Als katten de vogels in de achtertuin het leven erg zuur maken, kan gaas ervoor zorgen dat de vogels bij een kattenaanval meer tijd hebben om te ontsnappen.

Laat dode takken in de tuin liggen. Vogels gebruiken het hout om hun nestjes in elkaar te zetten. Ook hondenhaar en wol zijn geschikt.