De Waarderingskamer heeft een dubbel gevoel bij de reclames die op radio en tv langskomen voor het bezwaar maken tegen de WOZ-aanslag. Huiseigenaren zouden er volgens de toezichthouder in veel gevallen beter aan doen hun gemeente te bellen als er mogelijk een foute taxatie is gedaan.

Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 3,4 procent meer onroerendezaakbelasting (ozb), zo blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis dat vrijdag is gepubliceerd. Ook de afvalstoffenheffing gaat omhoog. Hoewel de WOZ-waarde enkel als verdeelsleutel wordt gebruikt, lijkt het erop dat veel Nederlanders wat kritischer naar de aanslag voor gemeentebelastingen kijken.

Via reclames op onder meer radio en tv worden huiseigenaren aangespoord zogenoemde no cure, no pay-bureaus bezwaar te laten maken tegen de WOZ-aanslag die onlangs bij de meeste mensen in de bus viel. Je zou er honderden euro's belasting mee kunnen besparen als de waarde lager blijkt te zijn dan de gemeente op basis van modellen heeft ingeschat. De bureaus vragen geen geld van hun klanten, maar krijgen een vergoeding bij elk gegrond bezwaar.

Bij woningen groeide het aantal bezwaren in de periode 2015-2019 landelijk van zo'n 160.000 naar 204.000. Het aandeel no cure, no pay-bedrijven steeg van 17 procent naar 43 procent. Gemeenten waren in 2019 ongeveer 12 miljoen euro kwijt aan uitkeringen aan de bedrijven.

Perverse prikkels leveren frustratie op bij gemeenten

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten zitten er perverse prikkels in het systeem. "Het is frustrerend voor gemeenten", zegt Arjen Schep, hoogleraar Heffingen van de Lokale Overheden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Zelfs bij kleine afwijkingen van de WOZ-waarde heeft de bezwaarmaker gelijk. De no cure, no pay-bureaus gaan vaak in beroep om de vergoedingen op te strijken. Zonder die formele route had de bewoner misschien ook wel gelijk gekregen."

Uit onderzoek van vorig jaar blijkt dat het slagingspercentage bij professionele bezwaarmakers nauwelijks hoger is dan wanneer bewoners zelf bij hun gemeente aankloppen: 52 om 49 procent.

"Wij hebben een dubbel gevoel bij de reclames van no cure, no pay-bureaus die huiseigenaren oproepen bezwaar te maken", zegt Ruud Kathmann namens toezichthouder de Waarderingskamer. "Wij vinden het belangrijk dat er een laagdrempelige rechtsbescherming is. Een fout in de WOZ-taxatie is snel gecorrigeerd, maar ook mensen die zich niet gemakkelijk tot de overheid kunnen richten, hebben recht om hun gelijk te halen. Dan kan zo'n bureau nuttig zijn."

“Bedenk maar dat die reclamespots op radio en televisie niet gratis zijn.” Ruud Kathmann, Waarderingskamer

Waardekamer: Kwaliteit taxaties over het algemeen hoog

Aan de andere kant vindt Kathmann dat de vergoeding wat ruim lijkt. "Bij het eerste bezwaarschrift wordt al 200 euro verdiend. Daarna proberen de bedrijven ook een hoorzitting of taxatieverslag af te dwingen via beroepsprocedures, waar nog eens enkele honderden euro's mee worden opgehaald."

"Bedenk maar dat die reclamespots op radio en televisie niet gratis zijn. Vanuit onze rol als adviseur vragen we het kabinet om kritisch te kijken of de vergoedingen nog wel het juiste doel dienen." Het kabinet moet nog reageren op een rapport dat vorig jaar over het onderwerp is aangeboden.

Kathmann zegt dat over het algemeen de kwaliteit van de taxaties hoog is. "Uiteraard zitten er fouten bij als jaarlijks acht miljoen huizen moeten worden gewaardeerd. En er zullen wat meer mensen schrikken nu de huizenprijzen zo hard omhooggaan, al stijgen de belastingen niet zo hard mee."

"Wij denken dat we met het WOZ-waardeloket al voor transparantie zorgen. Je kunt van iedere woning precies opzoeken wat de WOZ-waarde is. Maar we willen de taxatieverslagen wel verbeteren. Hopelijk slinkt dan de behoefte tot procederen bij een deel van de huiseigenaren."