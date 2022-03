Versleten lades, lekkende kozijnen, vochtplekken in de douche: kleine ergernissen kunnen zich gaan opstapelen als je niet af en toe de tijd neemt voor onderhoud in huis. De volgende vijf plekken kun je binnen een half uur zelf aanpakken, met minimale middelen.

1. Houd je dakraam soepel en schoon

"Mensen nemen vaak niet de moeite om hun dakraam te openen en wat WD40 in het scharniertje te spuiten", vertelt Nikos Kounoupiotis van Dynami Bouwservice. "Soms betalen ze 1.000 euro voor een nieuw dakraam, terwijl ze dat makkelijk hadden kunnen voorkomen met regelmatig onderhoud. Door ophopende blaadjes kan er ook water naar binnen stromen. Kijk dus meteen even om je dakraam heen en haal met een latje de blaadjes weg. Het is een klusje van vijf minuten, maar het kan een hele hoop geld en ellende besparen."

2. Maak de badkamer (kitnaden) op tijd schoon

Ook de kitnaden in je badkamer kunnen soms wat korte aandacht gebruiken, vertelt Reinold Kuhn van Kuhn's Klussen Service. "Maak de randen eens een keer extra goed schoon. Daarmee ga je veroudering en schimmels tegen. Gebruik daarvoor een simpele ontvetter. Zeker geen agressief schoonmaakmiddel, want daardoor verhardt de kit en slijt ze sneller. Leeg ook meteen het putje van de douche wat vaker. Dat wordt nog weleens overgeslagen. Uiteindelijk heb je een zwaar middel nodig om het schoon te krijgen, en dat is niet goed voor het milieu."

Drie klushacks om je dag nog makkelijker te maken Heb je moeite met spijkers tikken? Steek de spijker door een kam heen om hem makkelijker op zijn plek te houden.

Omwikkel je verfbakje met zilverfolie. Zo hoef je na afloop alleen het folie weg te gooien, in plaats van het hele bakje.

Een gaatje boren zonder stof op de grond? Plak een dubbelgevouwen post-it onder je boorgat, zodat het stof daarin valt.

3. Laat met siliconenspray lades soepel lopen

Wim de Vink van W&J Keukenrenovatie heeft een handige tip om ergernissen en onnodige kosten in de keuken te besparen. "Het scheelt nog weleens als je op tijd de geleiders van je lades insprayt met siliconenspray. Als je dat eens per jaar doet, voorkom je een heleboel slijtage. Ook de filters van je wasemkap kun je makkelijk onderhouden. Je kunt aluminium vetfilters eruit halen en eens in de twee maanden schoonmaken in de vaatwasser. Laat ze daarna een nachtje uitlekken op een handdoek. Op die manier blijft de wasemkap zijn werk goed doen."

4. Voorkom rottingsproces met een likje verf

"Je ziet vaak dat onderdorpels en glaslatten gaan rotten aan de buitenkant van een huis", zegt Kuhn. "Dat komt doordat er regenwater in blijft liggen, of opgespat vuil. Een belangrijk onderhoudspunt. Zet hem dus extra in de grondverf als je even wat tijd over hebt. Als je het één keer per jaar bijhoudt, is een nieuw laklaagje genoeg. Denk eraan dat je het van tevoren nog wel even opschuurt en ontvet."

5. Stofzuig de ventilatieroosters

Als laatste tip geeft Kuhn nog mee om wat vaker de stofzuiger erbij te pakken. "Pak je ventilatieroosters een keer goed mee", vertelt de klusser. "Daar zit vaak stof in. Veel woningen zijn ook ingericht met huisventilatoren, er zit dan bijvoorbeeld een luchtrooster in de keuken of wc. Ga met een stofzuiger zo ver mogelijk dat kanaal in. Je schrikt ervan als je ziet hoeveel stof daar in zit. Ik zou dat eens per jaar even doen. Heel veel werk is het dus niet, maar het scheelt zeker."