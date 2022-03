Wat is de beste warmtepompdroger? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een warmtepompdroger is veel energiezuiniger dan traditionele drogers, gemiddeld zelfs zo'n 60 procent. Wel duurt het drogen vaak wat langer en zijn ze meestal een stuk duurder in aanschaf.

De Consumentenbond test wasdrogers op onder andere droogprestaties, energieverbruik, gebruiksgemak en geluid. Er zijn ruim 190 online verkrijgbare wasdrogers getest.

Veruit de meeste geteste modellen zijn warmtepompdrogers: maar liefst zo'n 180 stuks. Binnen deze categorie komt een model van AEG als Beste uit de Test. Een wasdroger van Beko is de Beste Koop.

Beste uit de Test: AEG T9DENS87

Deze droger van AEG is al een tijdje de Beste uit de Test. Hij verslaat nog steeds de concurrentie. Naast de T9DENS87 is er ook de technisch gelijke T9DEN87CC. Het enige verschil is dat je de tweede kunt bedienen met een app.

Deze machine droogt prima en de droogprogramma's doen wat ze beloven. Kastdroog is ook echt droog genoeg voor in de kast en strijkdroog is net vochtig genoeg om goed te kunnen strijken.

Verder is hij zuinig met energie en prettig in het gebruik. Het vullen en legen van de trommel gaat makkelijk en hij heeft verlichting in de trommel. Als de condensbak vol zit, geeft hij een signaal af. Ook prettig: hij voert het vocht goed af, tijdens het drogen blijft de omgeving van de wasdroger droog.

Echte minpunten heeft dit model niet. Hij maakt wat herrie tijdens het drogen, maar niet meer dan de gemiddelde wasdroger. Daarnaast komt synthetische was soms wat gekreukt uit de machine, maar dat is nog steeds minder gekreukt dan gemiddeld.

Beste Koop: Beko DR 8532 GXO

De beste prijs-kwaliteitverhouding vind je op dit moment bij deze wasdroger van Beko. Het kan zijn dat hij momenteel wat lastig verkrijgbaar is. Dat geldt op dit moment voor meer modellen.

Drogen doet hij goed en de programma's doen wat ze moeten doen, al kan hij op het gebied van droogprestaties niet tippen aan de AEG.

Verder is de Beko zuinig met energie en is het gebruiksgemak ruim voldoende. Vullen en legen van de trommel gaat eenvoudig. Net als bij de AEG geeft hij een signaal af als de condensbak vol zit.

Hij heeft ook wat nadelen. De was kreukt meer dan gemiddeld. Leeg daarom de trommel zo snel mogelijk als het programma klaar is. Het bedieningspaneel van de Beko is ook wat rommelig en slecht leesbaar en hij heeft geen verlichting in de trommel. Bovendien maakt hij behoorlijk wat herrie tijdens het drogen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.