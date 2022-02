Hij staat bekend als een toegankelijk stukje groen in huis, maar toch doet de pannenkoekenplant niet altijd wat je hoopt of verwacht. NU.nl zoekt uit hoe je hem verzorgt en hoe je hem met vrienden kunt delen.

De populariteit van de pannenkoekenplant is ook fotograaf en blogger Iris van Vliet niet ontgaan. Onder de naam Mama Botanica publiceerde ze al uiteenlopende video's en verhalen over het plantje, dat ook in de jaren zeventig in veel huizen te vinden was. "Hij heeft iets grappigs en eigenzinnigs", vertelt ze. "Die schotelachtige blaadjes zie je niet zoveel. En als je hem eenmaal in huis hebt, kom je erachter dat hij redelijk makkelijk te verzorgen is."

In dat laatste kan niet iedereen zich meteen vinden. Blaadjes blijven soms te klein, vallen uit of krijgen gekke kleuren. "Er kan altijd iets fout gaan", zegt Van Vliet. "Het komt vaak voor dat mensen overenthousiast worden en te veel water geven. Daar krijgt de plant gele of afvallende bladeren van. Als hij echt te veel water krijgt, gaan de wortels rotten en sterft de plant."

De grond moet dus niet te nat worden, maar ook weer niet te droog. Hoe weet je dan wanneer het tijd is voor water? "Het beste is om je vinger in de grond te steken", legt Van Vliet uit. "Het bovenste laagje kan soms droog zijn terwijl de rest van de pot nog heel nat is. Als hij nog in een plastic potje staat, kun je ook voelen hoe zwaar de plant is. Hij weegt veel minder als hij uitgedroogd is."

Indirect zonlicht, maar niet te weinig

Pannenkoekenplanten houden van indirect zonlicht, dus zet ze liever niet bij een raam op het zuiden. Te weinig zonlicht kan ervoor zorgen dat nieuwe blaadjes uitblijven. Blijven de blaadjes klein, dan kan het helpen om plantenvoeding te geven. Geef die alleen in het voorjaar en de zomer. Te veel synthetische voeding kan schadelijk zijn voor de wortels, wat te herkennen is aan bladeren met verkleurde randjes.

Naarmate de pannenkoekenplant ouder wordt, groeit er een bruine en kronkelende stam die ondersteund moet worden om overeind te blijven staan. Niet iedereen is daar fan van. Wil je de kale stam bedekken, dan kun je ervoor kiezen om stekjes van de plant te laten staan. Die groeien namelijk vanzelf in de aarde naast de moederstam. Stektips zijn onder meer te vinden via Homedeco.

Onderling stekjes uitwisselen op Facebook

Iemand die zelf alles van die scheutjes weet, is Lianne Laurijssens. Haar Facebook-pagina voor het onderling uitwisselen van stekjes heeft sinds 2016 ruim vierduizend leden. "In een andere Facebook-groep voor vintage spullen verschenen veel berichtjes over stekjes voor pannenkoekenplanten", vertelt ze. "De beheerder vroeg voor de grap of iemand in godsnaam eens een aparte pagina wilde aanmaken. Toeval wilde dat ik zelf thuiszat na een operatie, dus ik had tijd genoeg."

De groep wordt veel gebruikt om foto's en tips uit te wisselen. "Maar er worden ook nog stekjes met de post opgestuurd", vertelt Laurijssens. "De onderste helft doe je dan in een plastic zakje met een nat watje erbij, en het geheel stop je bijvoorbeeld in een luciferdoosje. Dat gaat meestal gewoon goed met de post. Ze redden het wel een paar dagen."

Zelf heeft de liefhebber zo'n twintig pannenkoekenplanten thuis staan. "Ons hele huis is ingericht in de stijl van de jaren vijftig en zestig, dus een plant met zo'n vintagelook past daar goed bij. Bovendien hebben we vier katten. Zodra er een roosje of een andere plant binnenstaat, springen ze daar meteen bovenop. Maar pannenkoekenplanten laten ze lekker met rust."