De gasprijs steeg donderdagochtend met 40 procent op de Amsterdamse beurs, als gevolg van de oorlog die Rusland is begonnen in Oekraïne. Huishoudens krijgen de rekening met vertraging gepresenteerd. Energieleveranciers bieden tijdelijk geen nieuwe contracten aan.

De prijs voor een megawattuur gas stond een half uur na de opening van de handel op 115 euro. Woensdag sloot de handel nog op een prijs van 87,45 euro.

Rusland is een grote leverancier van gas en de angst is dat de gaskraan vanuit dat land dichtgaat vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland viel het buurland donderdagochtend binnen en dat kan het land op sancties komen te staan.

Mogelijk wordt daarbij ook de olie- en gasindustrie aangepakt, omdat het land daar veel geld aan verdient. Europa is voor meer dan een derde van zijn aardgas afhankelijk van Rusland.

Dagkoersen iets anders dan consumentenprijzen

De Consumentenbond ontvangt donderdag meteen bezorgde telefoontjes, zegt woordvoerder Joyce Donat. "Mensen vragen zich af of ze nú moeten overstappen, aangezien de gasprijs misschien wel verder oploopt. Het is een misvatting dat huishoudens te maken hebben met de dagkoersen op de beurs. Dat is jammer, want het creëert veel onrust."

In principe staan de tarieven die huishoudens betalen vast. Bij een variabel tarief, wordt de prijs per kubieke meter gas of kilowattuur stroom vastgesteld op 1 januari of 1 juli. Tot 1 juli blijft het tarief dus op het huidige niveau. Bijna de helft van de Nederlanders heeft een variabel contract. Die prijs is overigens al erg hoog, want in het najaar van 2021 ontstond een energiecrisis door allerlei ontwikkelingen op de wereldmarkt. Er werd gehoopt dat de prijzen in het voorjaar zouden dalen, maar door de Russische inval en gewelddadigheden is de situatie onzeker. Over enkele maanden wordt pas gekeken of de tarieven voor gas en stroom per 1 juli opnieuw omhoog moeten.

De andere helft van de huishoudens heeft het tarief voor één, twee, drie of vijf jaar vastgelegd. Die consumenten blijven sowieso de prijs betalen die ze met hun energieleverancier hebben afgesproken. De leverancier moet wel duurder inkopen, maar berekent dat niet direct door. Als je vaste contract een dezer maanden afloopt, kom je terecht in het tarief dat is vastgesteld op 1 januari. Er zijn overigens ook energieleveranciers die op 1 november of 1 december de variabele tarieven al hebben aangepast.

Aanbod van energieleveranciers momenteel ingetrokken

Omdat de gasprijzen donderdag zo hard zijn gestegen, hebben alle energieleveranciers hun aanbod ingetrokken. Dat wil zeggen dat het momenteel vrijwel onmogelijk is om over te stappen, zegt Natalie van Effrink van vergelijkingssite Independer.

"Alles wat op onze site stond, is weggehaald op verzoek van de aanbieders. Ook bij energieleveranciers zelf kun je momenteel niet of nauwelijks een contract afsluiten. Ze hebben tijd nodig om te berekenen wat ze hun klanten moeten vragen nu hun inkoopprijs zo onvoorspelbaar is. Enkele aanbieders laten ons weten dat ze verwachten volgende week weer met een aanbod te komen", aldus Van Effrink.

In oktober gebeurde overigens hetzelfde. Het duurde weken tot er weer mondjesmaat aanbiedingen van energieleveranciers kwamen. Donat van de Consumentenbond zegt dat er momenteel nog weinig valt te zeggen over de toekomst. "We hebben geen glazen bol. Onze overtuiging is dat de gasprijs op een zeker moment omlaag gaat. De gasreserves zijn op orde, ook dankzij een zachte winter. In de zomer is nagenoeg geen gas nodig. We moeten zien wat het precieze effect van de oorlog op de gasprijs op de lange termijn is."