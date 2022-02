Als storm Eunice schade aanricht aan je woning, ben je in veel gevallen verzekerd. Verzekeraars waarschuwen dat je wel moeite moet hebben gestoken in het vastzetten of opruimen van spullen, al is het maar om ellende te voorkomen. "Je vindt dit weekend niet zomaar een glaszetter."

Nederland zet zich schrap voor misschien wel de tot nu toe heftigste storm van deze eeuw. De politie meldt wat je moet doen als er schade ontstaat aan je huis of omgeving. Bij acuut gevaar, zoals gevelplaten die loslaten of bomen die op de openbare weg terechtkomen, mag je 112 bellen. Ook bij risico's op kortsluiting of brand kun je het alarmnummer gebruiken. Valt een boom om in de berm, dan hoef je alleen de gemeente te waarschuwen.

Alle andere schades die niet voor direct gevaar zorgen, handel je zelf af in overleg met je verzekeraar. Huurders kunnen bij hun verhuurder aankloppen en hebben zelf geen verzekering voor hun huis nodig. Wel kunnen ze eventueel bekijken of hun inboedelverzekering schade aan bijvoorbeeld de tuinmeubels dekt. In het uitzonderlijke geval dat spullen binnen beschadigd raken, bijvoorbeeld door een ontstane lekkage, kunnen huurders en huiseigenaren ook hun inboedelverzekeraar vragen om hulp.

“Alles wat vastzit aan het huis is verzekerd, ook dakpannen en zonnepanelen.” Rianne Veerman, Independer

Vergelijkingssite Independer.nl merkt dat Nederlanders op zoek zijn naar extra informatie over stormschade. "Een vraag die langskomt is: ben je verzekerd als de schutting omwaait?", zegt Rianne Veerman, verzekeringsdeskundige bij Independer. "Het antwoord is ja. Een schutting zit vastgenageld aan de grond en valt onder de opstalverzekering. Alles wat vastzit aan het huis is verzekerd, ook dakpannen en zonnepanelen."

Verzekeraar stelt soms kritische vragen

Verzekeringen dekken de schade vanaf windkracht 7. Met windkracht 10 deze vrijdag is er dus zeker een rol weggelegd voor verzekeraars. Ze zijn volgens Veerman soms wel kritisch op de voorzorgsmaatregelen die je als bewoner treft. "Stel nou dat de tuinstoel tegen een raam waait, dan kun je de vraag krijgen waarom die stoel niet vaststond of is opgeborgen in de schuur", zegt Veerman.

"Het wil niet meteen zeggen dat ze niet uitkeren. Er wordt dan ook gekeken of je bijvoorbeeld al vaker claims hebt ingediend. Maar voor jezelf kun je de ellende ook maar beter voorkomen. Je vindt dit weekend niet zomaar een glaszetter."

Dakpan weggevlogen: deze verzekeringen zijn van belang De dakpan valt onder de opstalverzekering. Je kunt in overleg een nieuwe kopen, laten leggen en declareren.

Als de dakpan op de auto van je buren terechtkomt, ben je verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Die verzekering is niet verplicht, maar de meeste huishoudens hebben er een.

Als de dakpan (of een tak) op je eigen auto terechtkomt, valt dat onder de autoverzekering (beperkt casco of allrisk). Heb je die niet, dan moet je de reparatiekosten zelf betalen.

Als de schade aan het dak lekkage veroorzaakt, waardoor schade aan spullen binnen ontstaat, valt dat onder de inboedelverzekering.

Schade aan tuinmeubelen, trampolines of andere losse spullen in de tuin is niet altijd gedekt, aldus Veerman. Interpolis, een van de grootste verzekeraars van Nederland, laat weten dat spullen die buiten horen te staan wél gedekt zijn en onder de inboedelverzekering vallen. Er wordt kritisch gekeken of slijtage, verrotting of andere oorzaken niet hebben meegespeeld. Het is een meevaller dat je van kapotte spullen niet per se een bon hoeft te hebben. De verzekeraar schat de waarde van het product in en keert dat bedrag uit.

Interpolis had na Dudley, de vorige storm van deze week, al bijna duizend schademeldingen ontvangen. Het ging bijna uitsluitend om schade aan woningen.

Eigen risico meestal een paar honderd euro bij stormschades

Bij de meeste verzekeraars geldt voor stormschades een eigen risico van tussen de 150 en 300 euro. "Het kan zijn dat het 500 of 1.000 euro is, maar dan heb je dat meestal bewust gekozen. Sommige verzekeraars kennen geen eigen risico en keren dus alles uit", zegt Veerman van Independer.

Anders dan bij een zorgverzekering, geldt het eigen risico per schadeoorzaak. Mocht je in de ongelukkige situatie zitten dat Dudley én Eunice schade hebben aangericht, dan moet je dus twee keer je eigen risico aanspreken.