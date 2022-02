Wat is de beste wasmachine voor een gezin van vier personen of minder? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met een volle trommel was je zuiniger en wordt de was schoner. Het is dus belangrijk om een wasmachine te kiezen die past bij jouw gezinssituatie. Het vulgewicht (ook wel de capaciteit genoemd) is het maximale gewicht aan wasgoed dat in de trommel past. Voor kleinere gezinnen (tot vier personen) is een vulgewicht van 5 tot 8 kilogram vaak genoeg, maar voor gezinnen met vijf personen of meer is een vulgewicht van minimaal 9 kilo aan te raden.

De Consumentenbond test wasmachines voor kleinere en grotere huishoudens op onder meer schoonwassen, spoelen, centrifugeren, energie- en waterverbruik en programmaduur. Er zijn meer dan 180 op dit moment online verkrijgbare wasmachines getest.

Van de ruim 95 geteste modellen in de categorie wasmachines voor kleinere huishoudens komt een model van Miele als Beste uit de Test. Een wasmachine van Siemens is de Beste Koop.

NB Er kwamen meer wasmachines als Beste uit de Test. We lichten hier de laagst geprijsde wasmachine uit.

Beste uit de Test: Miele WWH 860 WCS

Deze wasmachine van Miele is niet goedkoop, maar daar krijg je een goede wasmachine met alle laatste snufjes voor terug. Zo is de machine voorzien van onder meer automatische wasmiddeldosering, uitgestelde start, wificonnectie en een koolborstelloze motor.

Zowel katoen als synthetische was wast hij op 40 graden goed schoon. Tijdens het wassen is hij ook erg stil, maar tijdens het centrifugeren een stuk minder.

Wat vooral opvalt is de zuinigheid. Het programma voor synthetische was is erg zuinig met energie. Maar hij is vooral erg zuinig met water, zowel bij het katoenprogramma als het programma voor synthetische was.

Ook prettig is de relatief korte programmaduur. Het katoenprogramma duurt zo'n 160 minuten en het programma voor synthetische was minder dan twee uur. Dat is tegenwoordig erg snel. Wil je liever nog sneller, dan zijn er ook kortere programma's.

De machine heeft ook enkele nadelen. De machine is zo zuinig met water, dat de was niet goed wordt uitgespoeld. Hierdoor kunnen wasmiddelresten achterblijven in de was. Daarnaast is de deuropening wat krap. Hierdoor is het lastiger om de was in en uit de machine te halen.

Beste Koop: Samsung WW70TA049TE/EN

Dit model van Samsung heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij is een stuk goedkoper dan de Miele en scoort niet veel lager. Hij heeft wel een iets kleiner vulgewicht, dus je kunt minder wasgoed kwijt in de trommel.

De machine heeft geen automatische wasmiddeldosering, maar beschikt wel over uitgestelde start. Wassen en centrifugeren doet de machine goed. Vooral de katoenwas wordt goed schoon. Ook is hij zuinig met water en energie, zowel bij het katoenprogramma als het programma voor synthetische was.

Een nadeel is de lange programmaduur. Het katoenprogramma duurt ruim drie uur en het programma voor synthetische was ruim twee uur. Er is ook geen optie om de programma's korter te maken. De enige optie is een heel kort programma van zo'n vijftien minuten.

Net als bij de Miele is de deuropening erg krap. Hierdoor is het lastig om de was in en uit de machine te halen. Ook is de bediening niet zo eenvoudig. De knoppen hebben geen logische volgorde en sommige knoppen hebben meerdere functies. Dit maakt het wat verwarrend.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.