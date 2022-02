Het is sinds 1 februari verplicht om verduurzamingsmaatregelen te nemen als je je huis grondig verbouwt. Gemeenten moeten erop toezien dat huiseigenaren zich eraan houden in het vergunningstraject.

In Europa is afgesproken dat eigenaren van gebouwen, en dus ook huiseigenaren, bij een grondige renovatie verduurzamingsmaatregelen moeten nemen, zoals de installatie van een elektrische warmtepomp of zonnepanelen. Nederland heeft daar invulling aan gegeven. Een renovatie is ingrijpend als van de buitenzijde 25 procent of meer wordt vernieuwd, veranderd of vergroot én de verwarmings- of koelinstallatie wordt aangepast.

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat het om tientallen tot honderden huizen per jaar, zo laat de dienst weten na vragen van NU.nl. Ondanks dat relatief kleine aantal is het een ingrijpende regel voor wie het betreft, stelt Vereniging Eigen Huis. De vereniging zegt zich zorgen te maken over "de stapeling van maatregelen, onnodige regeldruk en extra kosten voor woningbezitters", zo is te lezen in een blad dat onder 800.000 leden is verstuurd.

Volgens Vereniging Eigen Huis is het niet gemakkelijk om te achterhalen wanneer een verbouwing 'groot' genoeg is om aan de regel te moeten voldoen. "Simpel gezegd moet je duurzame energie opwekken als je 25 procent van de woningschil aanpakt, maar dan wel grondig", zegt bouwkundig specialist Jan Roelof Hoving. "Als je het dak vervangt, dan moet je echt naar de blauwe lucht kunnen kijken."

“De verbouwing moet integraal zijn, dat wil zeggen dat het meer is dan een lik verf.” Woordvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nederland er nog een criterium bij bedacht

Bij een aanbouw telt het oppervlakte dat opengebroken wordt ten opzichte van de maat van het huis ná verbouwing. Ook de benedenvloer hoort bij de gebouwschil, zo laat een woordvoerder van de RVO weten. "De verbouwing moet integraal zijn, dat wil zeggen dat het meer is dan een lik verf."

Nederland heeft nóg een criterium erbij bedacht, namelijk dat de huiseigenaar van plan moet zijn ruimteverwarming of ruimtekoeling te plaatsen, vernieuwen, veranderen of vergroten. Stel dat je een extra verwarming plaatst, of een airco, dan geldt de verduurzamingsmaatregel dus voor jou (in combinatie met die 25 procent oppervlakte). Aansluiten op een warmtenet zou een vereiste kunnen zijn, een (hybride) warmtepomp nemen of zonnepanelen op het dak installeren zou ook kunnen.

Als je al zonnepanelen hebt, dan kun je dat opvoeren in de berekening via de RVO. Kom je daar niet uit, dan kun je daarover in overleg met de gemeente waar je de bouwvergunning indient.

Regelgeving vaker inzet voor verduurzaming

Overheden zetten vaker regelgeving in voor het verduurzamen van gebouwen. Sinds 2021 moeten woningbouwers bij nieuwbouw voldoen aan BENG-normen (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Ook die regels komen voort uit Europese richtlijnen. Er geldt voor nieuwbouw onder meer een bepaald percentage hernieuwbaar opgewekte energie. Nieuwbouw wordt standaard niet meer op gas aangesloten.

Gemeenten proberen in de vergunningverlening ook het een en ander te doen aan het klimaatvriendelijk maken van woningen. Bij grote verbouwingen kan een gemeente bijvoorbeeld eisen dat regenpijpen van het riool worden losgekoppeld, zodat het water lokaal wordt opgeslagen.

Vereniging Eigen Huis is geen voorstander van te strenge regelgeving. "Het zorgt voor regeldruk", verklaart Hoving. "Wij zijn meer voor stimuleringen, zoals de salderingsregeling voor zonnepanelen. Die werkt perfect."