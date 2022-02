Alle huiseigenaren ontvangen in deze periode van het jaar een aanslag met gemeentelijke belastingen. Als de WOZ-waarde van je woning sneller stijgt dan in de rest van de gemeente, moet je relatief wat meer afdragen. Maar een stijgende WOZ-waarde heeft ook voordelen.

"Sommige mensen zullen schrikken als de nieuwe WOZ-waarde in de bus valt", zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. "Die zal in veel gevallen flink hoger zijn. Maar het beeld van de onroerendezaakbelasting, die is afgeleid van de WOZ-waarde, is over het algemeen geruststellender. De ozb stijgt landelijk gemiddeld iets meer dan 2 procent ten opzichte van vorig jaar."

Of je meer belasting moet betalen, is afhankelijk van je gemeente. Iedere gemeente bepaalt zelf hoeveel ozb ze wil innen. De meeste gemeenten compenseren een hogere WOZ-waarde met een lager ozb-tarief, waardoor de lastenstijging beperkt blijft, aldus de woordvoerder.

"De WOZ-waarde wordt door de gemeente anders getaxeerd dan een taxateur doet", zegt Marga Lankreijer-Kos, hypotheekexpert van Independer. "Het is een globale waardeschatting op basis van vergelijkbare huizen in de buurt. Een taxateur komt echt bij je binnen. De WOZ-waarde die nu bekend wordt, is de waardering op 1 januari 2021. Die loopt dus ruim een jaar achter. Mocht je het niet eens zijn met de WOZ-waarde, dan kun je bezwaar maken bij je gemeente. Dat kan je wat belasting schelen."

Waarom de hoge WOZ-waarde ook voordelig uit kan pakken

Toch zijn er ook redenen waarom een hogere WOZ-waarde voordelig kan uitpakken. Zo kunnen huiseigenaren de nieuwe WOZ-waarde gebruiken om in een lagere renteklasse bij hun hypotheek te komen. "Je resterende hypotheek ten opzichte van de woningwaarde geeft een percentage", zegt Lankreijer-Kos. "Je kunt rentekorting krijgen als dat percentage omlaaggaat. Dat kan door af te lossen op je hypotheek, maar ook door een waardestijging van de woning. Daarvoor kun je de nieuwe WOZ-waarde opsturen naar je hypotheekverstrekker."

“Van een lage rente heb je heel veel jaren plezier als je je rente lang vastzet. Dan verdien je de taxatie snel terug.” Hans André de la Porte, Vereniging Eigen Huis

André de la Porte: "Soms bespaar je daar meer geld mee dan met bezwaar maken tegen je WOZ-waarde. De rentetabellen en voorwaarden voor tussentijdse renteverlagingen verschillen per bank, maar alle banken accepteren de WOZ-waarde."

"Let wel op: omdat de WOZ-waarde een jaar achterloopt, kan de actuele woningwaarde nog hoger zijn. In dat geval kan het ook lonen om (voor een paar honderd euro) een taxateur te laten langskomen. Van een lage rente heb je heel veel jaren plezier als je je rente lang vastzet. Dan verdien je de taxatie snel terug."

De rentekorting geldt overigens niet voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie. Die vallen al in de laagste risicoklasse. Bij een spaar- of beleggingshypotheek is het vaak niet verstandig, omdat het rentepercentage is gekoppeld aan de opbouw van je spaarpot.

Overwaarde van de woning kun je inzetten voor iets anders

Lankreijer-Kos krijgt bij Independer ook veel vragen van klanten die de overwaarde op hun woning willen inzetten. "Als je huis meer waard wordt, kun je de hypotheek ophogen. Die overwaarde zetten mensen in voor allerlei zaken: een huis in Spanje, een schenking aan een kind, een camper, een verbouwing, verduurzaming, enzovoort. Uiteraard wordt er wel naar je inkomen gekeken of je de nieuwe hypotheek wel kunt dragen, want je maandlasten gaan omhoog."

André de la Porte waarschuwt om goed na te denken of je echt bezwaar wil maken tegen de WOZ-waarde. "Als je bijvoorbeeld van plan bent om te gaan verhuizen, is het vaak niet handig als je bezwaar gaat maken tegen je WOZ-waarde. Een hoge woningwaarde kan ook helpen bij de verkoop. Een simpel voorbeeld: stel dat je 500.000 euro vraagt voor een huis met een WOZ-waarde van 375.000 euro, dan helpt het niet om die waarde met een bezwaarprocedure te verlagen naar 325.000 euro. De WOZ-waarde is namelijk openbaar en dan wordt het verschil tussen die waarde en de vraagprijs wel opvallend groot."