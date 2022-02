De particuliere huursector is in Amsterdam inmiddels groter dan de voorraad koopwoningen. Dat komt waarschijnlijk door zogenoemde buy-to-letwoningen die worden gekocht om te verhuren en woningeigenaren die elders gaan wonen en hun woning niet verkopen, maar verhuren. Amsterdam snijdt beleggers vanaf 1 april de pas af met een zelfwoonplicht.

Onderzoek van de gemeente Amsterdam wijst uit dat in twee jaar tijd zo'n tienduizend huizen van de koopmarkt naar het dure particuliere huursegment zijn verschoven. Het aantal particuliere huurwoningen steeg met bijna 12.000 naar 137.400.

Het aandeel koopwoningen in de Amsterdamse woningvoorraad bedroeg in 2021 daardoor 28,8 procent, terwijl het aandeel particuliere huurwoningen 30,5 procent was. In 2019 was dit nog respectievelijk 30,8 en 28,5 procent. De huurprijs voor nieuwe huurders in de vrije sector is daarnaast gestegen naar gemiddeld 1.466 euro.

Het aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties is gelijk gebleven, terwijl meer mensen op een sociale of middeldure huurwoning zijn aangewezen dan er beschikbaar zijn, zo blijkt verder uit het onderzoek. Het aantal sociale huurwoningen van particuliere verhuurders nam fors af (een daling van 7.500).

Sociale huurhuizen worden duurder dankzij WOZ-punten

Die afname hangt samen met de stijging van huizenprijzen en het meetellen van de WOZ-waarde in de puntentelling voor sociale huurwoningen van particulieren. Daardoor worden betaalbare sociale huurwoningen op grote schaal geliberaliseerd en verdwijnen ze naar het dure huursegment. Het kabinet wil die ontwikkeling afremmen. Voor huishoudens met een laag inkomen of middeninkomens is het daardoor steeds moeilijker om betaalbaar te wonen in de stad, aldus de gemeente.

Amsterdam gaat per 1 april een opkoopbescherming invoeren en gaat daarmee onder andere Rotterdam, Utrecht en Den Haag achterna. Deze zelfwoonplicht moet het opkopen van woningen voor de verhuur tegengaan, laat de gemeente weten. Door die opkoopbescherming moeten woningen onder de 512.000 euro minimaal vier jaar bewoond worden door de koper.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen en Bouwen) stelt dat de nieuwe wooncijfers laten zien dat de wooncrisis niet wordt opgelost met alleen het bijbouwen van woningen. "We bouwen in Amsterdam massaal bij, maar dat is dweilen met de kraan open als door landelijk beleid en enorme huurverhogingen de bestaande betaalbare woningen in rap tempo naar het dure huursegment blijven wegstromen. Landelijke huurprijsregulering is hard nodig om de prijsstijgingen in de bestaande woningvoorraad te kunnen beperken."