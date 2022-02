Op internet zijn talloze tools te vinden om te berekenen hoeveel hypotheek je zou kunnen krijgen. Maar voor sommige mensen is meer maatwerk nodig. Bijvoorbeeld als je geen vast contract hebt en nog in opleiding bent. Hoe bepalen hypotheekverstrekkers of jij dan een lening voor je huis kunt krijgen?

Rik Tonino is arts-onderzoeker en is bezig met zijn promotieonderzoek. Dat betekent dat hij een tijdelijk contract heeft en dat maakt het een stuk lastiger om een hypotheek te krijgen. "Ik kan ook geen intentieverklaring krijgen", zegt Tonino. "En de meeste banken, zeker de goedkopere, willen dat je een vast contract hebt. Bij mij hebben ze die zekerheid niet."

Toch wil de 31-jarige arts-onderzoeker niet wachten tot hij gepromoveerd basisarts is. "Ik ga straks een flinke groei maken in mijn salaris, maar mijn vriendin en ik kunnen nu een appartement in Amsterdam overkopen van de woningcorporatie. Die kans willen we niet laten lopen."

Het is hem gelukt. Uiteindelijk kreeg hij een hypotheek bij MUNT Hypotheken. Er zijn namelijk enkele hypotheekverstrekkers die soepeler met zulke situaties omgaan. "Maar ook ABN AMRO, Rabobank, ING en wat kleinere spelers als BLG en Florius staan erom bekend dat ze willen meedenken", zegt Michiel Meijer, directeur van Van Bruggen Adviesgroep. "Dat is eigenlijk pas sinds een aantal jaar zo. Voorheen kreeg je geen hypotheek, omdat je geen zekerheid had. Nu is er zeker voor mensen die nog in de opleidingsfase zitten, vaak veel meer mogelijk. Banken vragen in dat geval wel om een bevestiging van financiering van de opleiding van je werkgever."

Arbeidsmarktscan geeft meer mogelijkheden

Marga Lankreijer-Kos merkt bij Independer dat er veel vraag is van mensen met een vergelijkbare situatie als Tonino. "Hypotheekverstrekkers kijken verder dan alleen je huidige inkomen. Ze kijken naar de loonstrookjes van de afgelopen drie jaar, maar zeker ook naar jouw perspectief op de arbeidsmarkt. Heb je een flexibel inkomen, maar wel een vast contract, dan gebruiken ze een arbeidsmarktscan. Daarin kijken ze naar jouw kansen op een baan in de sector waarin je werkt en de mate van zekerheid dat je in die sector kunt blijven werken. Ben je een uitzendkracht, dan kun je een perspectiefverklaring krijgen. Dat is ook een analyse van de arbeidsmarkt in jouw branche."

Hypotheekverstrekkers kijken dus naar je persoonlijke situatie, de sector waarin je werkzaam bent, het perspectief, maar ook naar of je alleen een hypotheek wilt of samen met een partner. "Dan maakt het ook nog uit of hij of zij een vast inkomen heeft, zzp'er is of ook in opleiding is", zegt Meijer.

“Op dit moment is er meer mogelijk dan deze doelgroep vaak zelf denkt.” Michiel Meijer, Van Bruggen Adviesgroep-directeur

Maar kan iemand in opleiding ook een hogere hypotheek krijgen, aangezien die binnen een paar jaar wellicht specialist met een bovengemiddeld inkomen is? "Er is geen vast percentage aan te hangen of je dan ook meer hypotheek krijgt. Maar op dit moment is er meer mogelijk dan deze doelgroep vaak zelf denkt", zegt Meijer.

"Het valt mij op dat veel mensen denken dat ze geen kans hebben op een hypotheek, maar laat je specifieke situatie gewoon eens goed doorlichten. De hoogte wordt uiteindelijk bepaald op basis van je werkelijke maandlasten. Dat is een percentage van je inkomen. Soms kan je hypotheek hoger zijn, maar je moet natuurlijk nog wel je maandlasten kunnen dragen."