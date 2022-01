Slapeloze nachten, wakker worden met nek- of rugpijn: je zult niet de eerste zijn die zich verkijkt op een nieuw matras. Je kunt jezelf veel ellende besparen door van tevoren uit te zoeken wat je nodig hebt. Hoe vind je een matras dat goed bij je past? Experts geven tips.

1. Koop niet zomaar iets online, maar verdiep je in de mogelijkheden

"Hoewel deze tip logisch klinkt, zal het je verbazen hoeveel mensen zomaar iets aanschaffen", aldus René Sluis, eigenaar van De-Slaapfabriek. "Regelmatig hoor ik van klanten dat ze zich na een online miskoop toch maar verdiepen in het aanbod. Zonde van je tijd en moeite, doe dat van tevoren."

Slaapadviseur Karine van Helvoort geeft persoonlijk slaapadvies bij mensen thuis. "Het aanbod aan bedden is zo groot, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Wanneer ik bij mensen thuis kom, kan ik precies zien hoe iemand slaapt en wat de behoeften zijn. Het kiezen van een matras is maatwerk."

2. Neem de tijd als je gaat proefliggen

"Ga je zelf proefliggen in een winkel, zorg dan dat je van tevoren goed bent uitgerust. Als je moe bent, ligt alles lekker", tipt Van Helvoort.

Het idee van proefliggen wordt soms als ongemakkelijk ervaren. Toch hoef je je volgens Sluis geen zorgen te maken. "Trek je jas uit en ga liggen zoals je thuis ook zou liggen. Het maakt ons niet uit hoelang je de tijd neemt, de meesten van ons gaan er echt niet met de neus bovenop zitten."

3. Wees niet bang om vragen te stellen

Kies je voor een schuim-, binnenverings- of een pocketveermatras? Sluis: "Elk model heeft zijn eigen voor- en nadelen. Schroom niet om (extra) vragen te stellen en laat je goed informeren. Daar zijn we immers voor."

Naast de informatie over verschillende soorten matrassen kan het zeker geen kwaad om eens stil te staan bij wat je nodig hebt, vertelt Van Helvoort. "Er zijn zoveel dingen die meespelen bij een goede nachtrust: hoe lig je? Heb je het snel warm of ben je juist een koukleum? Zijn er lichamelijke klachten waar rekening mee gehouden moet worden?"

Overigens ziet Sluis vaak klanten die na een aantal jaar weer precies hetzelfde matras willen. "Als je al die tijd tevreden was, waarom zou je dan wisselen?"

4. Duurder is niet altijd comfortabeler

"Nederlanders zijn over het algemeen te nuchter voor dure designmodellen van wel 10.000 euro", vertelt Sluis. "Maar goed ook, want het ligt echt niet beter. In de regel zijn verschillen in comfort tot ongeveer 2.000 euro goed merkbaar."

Volgens Van Helvoort is er niet zoiets als een beste matras. "Een veelgemaakte denkfout is dat een matras van een bekend merk altijd goed is. Of dat je op een heel duur matras altijd lekker slaapt. Maar als de eigenschappen van het matras niet bij jouw slaapwensen passen, dan merk je vroeg of laat toch dat je een miskoop hebt begaan."

5. Andere voorkeur dan partner? Gebruik een topper

Verschillen in voorkeur komen regelmatig voor, ziet Sluis. "Vaak is het ook zo dat de man steviger wil liggen dan de vrouw." Ook verschil in gewicht speelt een rol. "Als stel kun je gerust twee verschillende matrassen kiezen. Koop in dat geval dan een grote topper voor op de twee matrassen, zo voorkom je een geul in het midden en geniet je beiden van het beste slaapcomfort."