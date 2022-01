Van een sierlijke decoratie in je woonkamer tot een efficiënte manier om je slaapkamer aardedonker te maken. Gordijnen zijn er in veel verschillende soorten. Voor welke materialen kun je het beste kiezen? En hoe zorg je ervoor dat een gordijn niet te kort of lang wordt? NU.nl vraagt het aan een deskundige en geeft tips.

Het perfecte gordijn heb je niet zomaar uitgekozen. Zodra je hebt bepaald op welke plek en met welk doel je de stof wilt ophangen, komt er nog een scala aan mogelijkheden op je af. Laten we beginnen met de slaapkamer. Want de term 'verduisterend' levert daar nog wel eens verwarring op, weet Aruna Lala-Khoenie van gordijnenmerk A House of Happiness.

"Als je het daglicht echt volledig wil blokkeren, kun je het beste kiezen voor een black-outgordijn", vertelt de medewerker die ook regelmatig trainingen voor winkeliers verzorgt. "Dat is dus bijvoorbeeld fijn voor mensen met nachtdienst, die overdag willen slapen. Een verduisterend gordijn laat altijd nog wel een beetje licht door. Daar verkijken mensen zich nog wel eens op."

Velours goed voor akoestiek

Wil je een gordijn dat ook nog goed isoleert, dan raadt Lala-Khoenie aan om te kijken naar velours. "Dat is heel goed voor de akoestiek. Het lijkt misschien een beetje oubollig, maar eigenlijk is het nooit uit de mode geweest. Hoe goed de stof dempt, heeft verder ook te maken met het oppervlakte waar je het gordijn voorhangt. Helemaal muisstil zal het sowieso niet worden."

Hoe donkerder een kamer, hoe kleiner deze aan kan gaan voelen. Wat dat betreft kun je dus ook juist kiezen voor lichtdoorlatende gordijnen, legt vtwonen uit. Kies dan bijvoorbeeld voor linnen om je woonkamer een stoerdere uitstraling te geven. Hoewel je ook met die stof moet opletten: linnen is namelijk heel krimpgevoelig. "In een vochtigere ruimte wordt het doek juist weer langer", voegt Lala-Khoenie toe. "Dat is zo bij alle stoffen die uit natuurlijk materiaal bestaan."

Wat dat betreft biedt polyester uitkomst. "Dat is heel stabiel", beaamt de textieldeskundige. "Hoewel polyester in een droge ruimte wel weer statisch kan worden. Als je zo'n klein vonkje voelt overspringen, weet je dus dat het tijd is om je planten water te geven of een luchtbevochtiger neer te zetten."

“Een oversized gordijn geeft een mooie nonchalante uitstraling.” Aruna Lala-Khoenie

Mensen die een nieuw gordijn kopen, gaan verder nog wel eens in de fout met opmeten. Online instructies per gordijnsoort, zoals bij Kwantum en A House of Happiness, zorgen ervoor dat je bij het ophangen niet voor teleurstellingen komt te staan. In verband met de plooien moet je in de breedte bijvoorbeeld extra ruimte rekenen. In de lengte is het handig om 1,5 centimeter over te houden, zodat het doek net boven de grond blijft hangen.

"Bij linnen kun je niet voorkomen dat de stof uiteindelijk toch wat langer zal worden", voegt Lala-Khoenie toe. "Maar wat ook juist heel trendy is, is de stof oversized laten maken. Dan ligt het gordijn een stukje over de vloer heen. Samen met die stoere uitstraling van linnen, geef je het doek zo nog iets nonchalants mee. Dat kan heel mooi werken. En dan valt het ook niet eens meer op of het gordijn een stukje langer of korter wordt. Al komt een gordijn het beste tot zijn recht als het op maat gemaakt is."