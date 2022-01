Wat is de beste inbouwvaatwasser? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

In de meeste keukens vind je tegenwoordig een inbouwvaatwasser. Vrijstaande modellen komen steeds minder voor. Standaard zijn inbouwvaatwassers zo'n 80 tot 85 centimeter hoog en 60 centimeter breed. Maar er zijn ook lagere, hogere of smallere modellen.

De Consumentenbond test inbouw- en vrijstaande vaatwassers op onder meer schoonwassen, programmaduur en energie- en waterverbruik. Er zijn in totaal 53 vaatwassers getest die in de winkels verkrijgbaar zijn.

Van de 30 geteste inbouwvaatwassers is een model van Bosch de Beste uit de Test. Een vaatwasser van Whirlpool is de Beste Koop.

Let op: Er kwamen meer inbouwvaatwassers als Beste uit de Test. We lichten hier het model uit met de laagste prijs.

Beste uit de Test: Bosch SGV4HAX48E

Deze vaatwasser van Bosch scoort goed. Je kunt dertien couverts kwijt (een couvert is het tafelgerei voor één persoon).

De vaat komt prima schoon en droog uit de machine, zowel bij het hoofd- als bij het ecoprogramma. De machine is ook zuinig in het verbruik van energie en water. Het ecoprogramma is het zuinigst.

Verder is hij erg stil en makkelijk in het gebruik. De rekken zijn flexibel instelbaar. Zo kun je de hoogte van het bovenrek aanpassen en heb je boven en onder verschillende houders die je kunt in- of uitklappen. Ook handig: je kunt de machine maximaal 24 uur van tevoren instellen.

Een nadeel is de duur van het ecoprogramma. Die duurt met zo'n 289 minuten heel erg lang. De duur van het hoofdprogramma is met ongeveer 124 minuten best snel.

Beste Koop: Whirlpool WIO 3T141 PES

Deze vaatwasser van Whirlpool heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij scoort iets minder hoog dan de Bosch. Je kunt veertien couverts kwijt (een couvert is het tafelgerei voor één persoon).

Wassen doet hij prima en drogen doet hij goed, zowel met het hoofd- als het ecoprogramma. Hij is daarbij ook zuinig in het verbruik van energie en water, al verschilt dat net als bij de Bosch per programma. Vooral het ecoprogramma is duurzaam. Een voordeel is ook dat hij behoorlijk stil is tijdens de wasbeurt.

Het gebruiksgemak is wat wisselend. De rekken zijn net als bij de Bosch flexibel instelbaar en het in- en uitruimen gaat redelijk makkelijk. Maar de bediening werkt vrij lastig en daarbij is de gebruiksaanwijzing ook niet altijd even duidelijk. Je kunt de vaatwasser maximaal twaalf uur van tevoren instellen.

Zowel het hoofdprogramma als het ecoprogramma duren ongeveer drie uur. Voor een ecoprogramma is dat snel, maar voor een hoofdprogramma juist niet.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.