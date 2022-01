Om gevaarlijke situaties in huis te voorkomen, is het van belang dat je de cv-ketel van je huis goed onderhoudt. Maar hoe vaak is onderhoud aan je cv-ketel nodig? En wanneer is deze aan vervanging toe?

"Een cv-ketel krijgt vaak in koude periodes storingen of problemen", zegt Dick Reijman van brancheorganisatie Techniek Nederland. "Om dat risico te verkleinen, is het van belang dat je de ketel regelmatig laat controleren door een monteur. Het liefst volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Dat kun je in het bijgevoegde boekje vinden. Meestal moet een cv-ketel een maal per jaar worden gecontroleerd, soms elke twee jaar."

Hoe langer je de ketel zonder onderhoud laat hangen, hoe groter de kans op problemen en grote reparaties wordt, aldus Reijman. "Als de warmtewisselaar of de brander kapotgaat, kan dat behoorlijk in de papieren lopen. Bovendien kan een verkeerde afstelling van je ketel je een onnodig hoog gasverbruik opleveren."

Door slechte verbranding wordt de ketel minder zuinig. Nog belangrijker: slecht onderhoud kan ook gevaarlijke situaties opleveren. Koolmonoxide kan een sluipmoordenaar zijn als er een te hoge concentratie ontstaat en het gas niet afgevoerd kan worden. "Je ruikt, ziet of proeft koolmonoxide niet, maar je kunt er ziek van worden of zelfs aan doodgaan."

Weinig onderhoud aan cv-ketel kan hoge kosten met zich meebrengen

"Als je tien jaar niks zou doen en dan een ketel zou openmaken, worden vaak dure en grote problemen blootgelegd", zegt Twan van Grinsven van cv-ketelinstallateur Kemkens, dat ruim 400.000 ketels in onderhoud heeft op basis van een onderhoudscontract. "Wij komen vaak, afhankelijk van het merk en type, iedere twee jaar langs voor onderhoud. Dat is optimaal. Vaker is beter, maar ook duurder voor de klant. Op deze manier houden we de kans op storingen klein en het rendement hoog. De prijs van reparaties zit vaak inbegrepen bij het contract."

Wanneer ontstaan de meeste problemen? "Als de ketel goed is geïnstalleerd en wordt onderhouden, zullen er in de beginjaren nog weinig problemen ontstaan", zegt Reijman. "Helaas laten mensen niet of nauwelijks hun cv-ketel onderhouden. Als er dan een probleem is, gaat het goed mis." Van Grinsven vult aan: "Vanaf het zesde tot het achtste levensjaar van een cv-ketel begint het spannend te worden. Dan beginnen vaak de eerste problemen te ontstaan. Dat kan zijn met het ontstekingsmechanisme tot de afdichting."

Wat je zelf kunt doen aan de cv-ketel Controleer de vlam. Een blauwe vlam is goed. Een geeloranje vlam betekent een gebrek aan zuurstof.

Check regelmatig de waterdruk. Die moet tussen de 1,5 en 2 bar zijn.

Vul het water bij als de waterdruk onder de 1.5 bar zit.

Zorg dat de rookgasafvoer vrij blijft. Geen troep eromheen dus.

Laat je ketel ieder jaar of om het jaar controleren door een monteur.

Wanneer moet je de cv-ketel vervangen?

"Je kunt stellen dat ketels een gemiddelde levensduur hebben van zo’n vijftien jaar”, zegt Reijman. "Wij attenderen onze klanten er vanaf het twaalfde jaar op dat de cv-ketel op leeftijd raakt en het een goed moment is om alvast na te denken over een nieuwe cv-ketel of warmtepomp", geeft Van Grinsven aan. "De ketel gaat rond die jaren minder functioneren en het onderhoud neemt toe. Vervanging vindt bij ons gemiddeld plaats tussen het vijftiende en achttiende jaar."

Steeds meer huishoudens stappen, mede gezien de huidige gasprijzen, over op een (hybride) warmtepomp. Bij een hybride warmtepomp heb je ook nog een cv-ketel. De hybride warmtepomp zorgt voor een groot deel voor de warmte in huis en levert tot 70 procent besparing op gas op. De ketel springt bij als het buiten koud is. "Verduurzaming wordt steeds interessanter, ook in financiële zin dankzij de subsidieregelingen. Begin er alleen op tijd mee, want we hebben een redelijk tekort aan technische vakmensen. Vandaag een advies opvragen, betekent helaas niet dat je volgende maand een warmtepomp hebt hangen."