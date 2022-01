Wat is het beste dekbed? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Je matras speelt een grote rol bij een goede nachtrust. Maar ook je dekbed is belangrijk. Dekbedden zijn er in verschillende materialen, zoals dons, polyester en wol.

Dons geeft goede warmte-isolatie, laat goed vocht door en heeft een laag gewicht. Hier kan geen synthetisch materiaal aan tippen. Maar een synthetisch dekbed kun je vaak wel een stuk beter wassen.

De Consumentenbond test donzen en synthetische dekbedden op onder meer warmte-isolatie, vochtdoorlatendheid en hoe goed je ze kunt wassen en drogen. Er zijn in totaal zestien dekbedden getest die in de winkels verkrijgbaar zijn.

Bij de acht geteste donzen dekbedden komt een dekbed van Yumeko als Beste uit de Test. Eentje van HEMA is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Yumeko Dekbed recycled dons all seasons

Richtprijs: 650 euro (240 bij 220 centimeter)

Testoordeel: 7,8

Wasbaar op 60 graden: nee

Gerecycled materiaal: ja

Dit dekbed van Yumeko is niet goedkoop, maar heeft van alle dekbedden het beste vulmateriaal. Daarnaast is het een duurzaam dekbed. Het dons in dit dekbed is namelijk gerecycled.

De warmte-isolatie en luchtdoorlatendheid van het dekbed zijn erg goed. En het is ook licht van gewicht en voelt erg prettig aan. Je kunt dit dekbed niet goed wassen of drogen. Opfrissen doe je dus door het dekbed te laten luchten.

Het dekbed is in meerdere maten verkrijgbaar en geschikt voor alle seizoenen.

Beste Koop: HEMA 4 seizoenen dekbed dons

Richtprijs: 215 euro (240 bij 220 centimeter)

Testoordeel: 7,0

Wasbaar op 60 graden: ja

Gerecycled materiaal: nee

De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar dit dekbed van HEMA. Het scoort minder goed dan de Yumeko, maar krijgt nog steeds een dikke voldoende.

Een voordeel is dat dit dekbed wasbaar is op 60 graden. Na het wassen presteert het dekbed nog steeds goed. Maar houd er wel rekening mee dat het dekbed door het wassen anders kan aanvoelen en kan krimpen.

Een nadeel is dat het dons niet gerecycled is. Het dekbed is dus een stuk minder duurzaam dan de Yumeko.

Net als bij Yumeko is dit dekbed in meerdere maten verkrijgbaar en geschikt voor alle seizoenen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.