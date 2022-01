Wat is de beste cv-ketel? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

We moeten massaal van het gas af, maar er zijn huizen waar dat helaas niet direct mogelijk is. Als de cv-ketel kapot of snel aan vervanging toe is, zal er toch een nieuwe moeten komen.

Bij de aanschaf van een cv-ketel moet je vooral letten op de CW-waarde. Deze waarde geeft het warmwatercomfort van de ketel aan. Hoe hoger de waarde des te sneller en meer warm water de ketel produceert. De meeste van de geteste ketels zijn CW4. Maar heb je geen bad en zet je nooit twee warme kranen tegelijk aan? Dan is CW3 waarschijnlijk voldoende.

Let op: Laat een nieuwe ketel altijd installeren door een erkend installateur. Deskundige installatie is van levensbelang.

De Consumentenbond test cv-ketels onder meer op hoe zuinig ze zijn met water verwarmen, verwarming en stroomverbruik. Daarnaast wordt gekeken naar zaken als comfort, levensduur en geluid. Er zijn in totaal 35 cv-ketels getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een cv-ketel van Intergas komt als Beste uit de Test. Een goed en momenteel iets goedkoper alternatief is een ketel van Remeha.

NB.: Er kwamen twee cv-ketels als Beste uit de Test. We lichten hier de cv-ketel uit die het laagst geprijsd is.

Beste uit de Test: Intergas Xtreme 30

Deze cv-ketel van Intergas is verkrijgbaar in verschillende CW-waardes en is sinds 2017 te koop. De Xtreme 30 is de CW4-variant.

Deze ketel scoort op geen enkel onderdeel onvoldoende en is heel energiezuinig. Dat geldt zowel voor de verwarming als voor het warm water en het stroomverbruik.

Naast energiezuinig is ook het comfort goed. De tapdrempel (hoe ver de kraan open moet voor je warm water krijgt) is erg goed en de temperatuur blijft stabiel. Ook de levensduur en betrouwbaarheid van deze cv-ketel zijn prima.

Er is wel een nadeel. In de ecostand vanuit een koude start kan het iets langer duren voor hij stabiel warm water levert. En let goed op bij het aanzetten van de kraan; er kan kortstondig loeiheet water uit komen, waardoor je je lelijk kunt verbranden.

Alternatief: Remeha Tzerra Ace 28c CW4

Een goed alternatief is de Remeha Tzerra Ace 28c CW4. Hoewel dit apparaat een net wat lager testoordeel heeft, is het ook 240 euro goedkoper. Dit model is verkrijgbaar in verschillende CW-waardes. Dit is de CW4-variant, dezelfde waarde als de ketel van Intergas.

Net als de Intergas scoort deze ketel van Remeha op geen enkel onderdeel een onvoldoende. Op energiezuinigheid van warm water scoort hij goed, maar wel iets lager dan de Intergas.

De opwarmtijd van het water is goed en de temperatuur blijft mooi stabiel. Hij verwarmt iets minder goed op een laag pitje dan de Intergas-ketel, maar scoort ook op dat punt nog steeds ruim voldoende. Ook de levensduur en betrouwbaarheid van de ketel zijn erg goed.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.