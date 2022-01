Zet je de verwarming constant een tandje hoger of voel je af en toe een koude bries langstrekken, dan zou dat zomaar eens te maken kunnen hebben met open naden en kieren. Tochtstrips kunnen daar goed tegen werken. Maar hoe plaats je ze precies? En bespaar je er nou echt zo veel energie mee?

Tocht in huis kan vrij vlot worden opgelost, mits je weet waar de boosdoener zit. Voordat je (online) gaat winkelen voor tochtstrips, is het dus handig om de juiste plek te vinden. Denk bijvoorbeeld aan oude raamkozijnen of deuren, of de brievenbus. Als je daar een brandende kaars bij houdt, zal de vlam op sommige plekken wellicht beginnen te wapperen. Maar er zijn meer klassieke plekken waar mensen doorgaans niet bij stilstaan.

"Bij kieren denken mensen vaak aan ramen en deuren", vertelt Puk van Meegeren, energie-expert bij Milieu Centraal. "Maar een plek die veel minder opvalt, is de aansluiting van een schuin dak op je buitenmuur. Als dat gedeelte niet goed geïsoleerd is, kan warme lucht door allerlei kiertjes worden weggezogen. En ook de kruipruimte is iets om op te letten. Gaten voor leidingen zijn soms iets te groot, waardoor koude lucht omhoog kruipt."

“Hoe minder koude lucht er naar binnen stroomt, hoe minder hard je verwarming hoeft te werken om dezelfde temperatuur vast te houden.” Puk van Meegeren, energie-expert

Heb je last van zulke tochtproblemen, dan los je die het beste op met kit, purschuim of isolatiewol. Maar zit het probleem in je deuren of ramen, dan komen tochtstrips en tochtbanden goed van pas. Eerstgenoemde kun je gebruiken aan de onderkant van een deur, terwijl de ander als isolatie in een kozijn wordt geplakt.

Verschillende bouwmarkten zoals KARWEI en GAMMA geven online advies over het plaatsen van strips en banden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je alles van tevoren goed opmeet en gebruik eventueel een ijzerzaag om tochtstrips de juiste lengte te geven. Wil je dat de hoogte van een strip precies klopt, plak hem dan eerst tijdelijk vast met schilderstape om de plek af te tekenen.

Keuze tussen verschillende profielen

Ook voor tochtbanden zijn er verschillende opties te vinden, waarbij vooral het profiel belangrijk is. Bij een schuifdeur gebruik je bijvoorbeeld een V-profiel, en de langste levensduur heb je met een O-profiel. Bekijk het type deur of raam voordat je begint met plakken. Bij stompe ramen hoort de band op de kozijnen te zitten, terwijl hij bij een opdekdeur juist op de deur zelf wordt geplakt.

Alles bij elkaar een vrij simpel klusje, dat een aardig verschil kan maken op de energierekening. "Het verschilt natuurlijk per woning", vertelt Van Meegeren. "Maar zelfs met lage gasprijzen kun je er tussen de 150 en 200 euro mee besparen. Hoe minder koude lucht er naar binnen stroomt, hoe minder hard je verwarming hoeft te werken om dezelfde temperatuur vast te houden. Dat je bij een tocht vaak de neiging krijgt om ook zelf de thermostaat hoger te zetten, jaagt de kosten verder op."

De energiedeskundige wil wel benadrukken dat mensen niet te fanatiek moeten worden met gaten dichtstoppen. "Heel verstandig om naden en kieren goed te dichten," zegt Van Meegeren, "maar blijf ook nadenken over de ventilatie van je huis. Gecontroleerd frisse lucht naar binnen laten, via een rooster of klepraampje, is belangrijk voor de gezondheid."