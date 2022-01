Het is vandaag Nationale Tulpendag en dat betekent de start van het tulpenseizoen. Grote kans dus dat je bij de bloemenstal, in de supermarkt of bij het tankstation tegen het nationale symbool aanloopt. Wat weet jij van tulpen?

Nee, in de tuin doen ze het pas in het voorjaar en zal je nog geen tulpen omhoog zien komen. Maar het is wel volop tulpentijd, zegt Arjan Smit, tulpenbroeier en voorzitter van Tulpen Promotie Nederland. "Dat komt doordat kwekers de tulpenbollen al in augustus en september in een koelcel zetten. Daarna worden ze in glazen kassen gezet met volop licht en warmte. De tulpen denken dat het lente is en gaan groeien. Net voordat ze tot bloei komen, worden ze geoogst."

Samen met tulpenboer Tom Groot, bekend van onder meer Boer zoekt Vrouw en Eigen Huis & Tuin, presenteert hij wat interessante weetjes over de tulp.

1. Nederland kweekt 1,6 miljard tulpen

Jaarlijks worden er zo'n 1,6 miljard tulpen geproduceerd en geëxporteerd naar vrijwel elk land ter wereld. De belangrijkste landen zijn Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland. Van de bijna zeshonderd tulpenkwekers is het merendeel actief in Noord-Holland. Er zijn meer dan tweeduizend verschillende soorten, in tientallen kleuren. "Het duurt twintig jaar voordat een nieuwe soort is doorontwikkeld. De bekendste soort is Strong Gold, een gele tulp."

2. Herkomst van de tulp en de naam

Tulpen komen in het wild voor in Noord-Afrika en Zuid-Europa. De naam komt van het Latijnse 'Tulipa'. De herkomst van de naam wordt vaak toegeschreven aan de tulband. Met een beetje fantasie lijkt de vorm van de bloem erop. Dat werd ook wel geschreven als 'Toliban', in het Latijn werd dat 'Tulipa'.

3. De bloemen van de tulpenvelden worden niet geoogst

Je zou misschien denken dat de tulpen in de winkel van de beroemde tulpenvelden in Noord-Holland komen, een toeristische trekpleister. Niets is minder waar. Boer en bollenkweker Groot legt uit dat op de velden alleen de bollen worden geoogst.

"De bloemen snijden we er in het voorjaar af, zodat alle energie naar de bol gaat en niet meer naar de stamper. We oogsten de bollen in de zomer. Dan worden ze gedroogd, schoongemaakt, gepeld. Kleine bollen worden gescheiden van grote bollen. De grote bollen gaan naar de kassen, de broeierij, zodat daar de snijtulpen groeien die uiteindelijk in de winkel liggen. Die tulpen zijn dan al anderhalf jaar onderweg."

4. Zet bloemen niet naast een fruitschaal neer

Als je tulpen hebt gekocht, snij er dan zo'n 1,5 centimeter af. "Aan de onderkant, zeg ik er weleens als grapje bij", aldus Groot. "Het hoeft niet per se schuin. Laat ze vervolgens in de vaas een nachtje in de wikkel van de winkel staan - papier of plastic - anders gaan ze omlaag hangen. Even laten wennen in de bijkeuken kan helpen, doordat ze dan niet meteen op een warme plek staan. Zet ze niet naast een fruitschaal als je wil voorkomen dat ze eerder uitgebloeid zijn. In rijpend fruit zit ethyleen, een verouderingsstofje waar bloemen over het algemeen niet gek op zijn."

5. Haal de bollen in de tuin uit de grond

Wil je dat de tulpen het in de tuin goed blijven doen, haal ze dan in de maand juni uit de grond. "Bewaar ze droog in een kist op wat kranten", zegt Groot. "In het najaar kun je ze weer planten op een plek die je zelf uitkiest. Doe je dat niet, dan worden ze elk jaar wat minder van kwaliteit."