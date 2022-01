Het stond misschien nog niet in je agenda, maar het is vandaag 'Bubbelbaddag'. Omdat de sauna's en andere wellnesscentra nog dicht zijn, kunnen alleen bubbelbadbezitters deze dag 'vieren'. Is een bubbelbad eigenlijk een goede investering en wat zijn de voor- en nadelen ervan?

De afgelopen twee jaar hebben we met zijn allen behoorlijk minder uitjes beleefd door het sluiten van spa's, vakantiehuisjes en ga zo maar door.

Volgens de Sanitair Monitor van USP, een marketingbureau dat twee keer per jaar onderzoek doet naar de populariteit van sanitaire producten, is de aanschaf van whirlpools de afgelopen maanden met 44 procent gestegen. Dat zou een gevolg zijn van de coronapandemie, maar ook een verschuiving van de vraag naar luxere producten vanuit de samenleving.

Een groot voordeel is dan ook dat een bubbelbad luxe toevoegt aan je woning. Je kunt ontspannen en je hebt een wellnessgevoel in huis. "De grootste reden dat mensen een bubbelbad willen is ontspanning, dat is waar mensen naar op zoek zijn", aldus een verkoper bij BadkamerXXL.

De verschillen tussen een whirlpool, jacuzzi en hot tub

Er bestaat nogal wat verwarring over het verschil tussen een whirlpool, jacuzzi en bubbelbad. Onder een whirlpool verstaan we het normale formaat bad met bubbels dat in je badkamer te vinden is. Een jacuzzi is vaak buitenshuis en groter. Beide zijn in principe bubbelbaden. Dan heb je ook nog een hottub. Daar wordt vaak een buitenbad mee bedoeld, verwarmd met een kachel (niet elektrisch). De namen jacuzzi en hottub worden veel door elkaar gebruikt.

Hoewel het nemen van een bubbelbad in de badkamer best een investering is (plaatsing kost al snel 2.500 euro), zijn de kosten aan energie juist laag. "In de badkamer hoef je je water niet continue te verhitten. De pomp voor de bubbels kost nauwelijks extra stroom", legt Wouter Bastian, eigenaar van Sanidirect Middelburg, uit.

Anders wordt het als het bubbelbad in de tuin staat en constant moet worden verwarmd. De aanschafprijs ligt volgens Homedeal tussen de 2.000 en 9.000 euro. Een jacuzzi in de tuin kan verder de energierekening behoorlijk hard laten oplopen. Om de jacuzzi 24 uur per dag, zeven dagen per week warm te houden is er gemiddeld zo'n 6.000 watt per dag nodig, berekende Innova Energie. Heb je hem het hele jaar aan staan, dan kost je dat zo 500 euro. Goed voor klimaat en milieu is het ook niet bepaald, tenzij je genoeg zonnepanelen hebt die de benodigde stroom opwekken.

Veel bubbelbaden nemen wat meer ruimte in beslag. Veel bubbelbaden nemen wat meer ruimte in beslag. Foto: Getty Images

Geen (financiële) ruimte? Dan huur je toch een bubbelbad

Een ander nadeel van een bubbelbad is dat het vrij veel ruimte in beslag neemt, zowel in de tuin als in de badkamer. "Als mensen moeten kiezen voor een douche of bad, is de keuze snel gemaakt. Het is immers niet prettig om te douchen in een bubbelbad, vanwege de jets op de bodem waar de bubbels uit komen", aldus Bastian.

Een bubbelbad is verder vrij lastig schoon te houden. Zeker als er veel kalk in het water zit, is ieder hoekje van rubber of kunststof een plek waar de kalk zich ophoopt. Bastian vindt het meevallen: "Je hebt daar een speciaal reinigingsmiddel voor, dat je eens in de zoveel tijd gebruikt om te voorkomen dat de leiding ontkalkt."

Heb je geen (financiële) ruimte voor een bubbelbad, maar wil je de wellnesservaring toch een keer in huis halen? Er zijn ook opblaasbubbelbaden te koop die je in de tuin kunt zetten. Bij bubbelverhuur.nl merken ze bovendien een stijging van de vraag naar baden die tijdelijk worden gehuurd. "We horen vaak terug van klanten dat ze hun weekje vakantie naar huis halen."

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.