In tegenstelling tot wat economen hadden verwacht, blijft de hypotheekrente voorlopig nog extreem laag. Later in het jaar zou daar verandering in kunnen komen, maar het is afhankelijk van de inflatie en de impact van het coronavirus op de economie, zeggen experts tegen NU.nl.

De hypotheekrente is een belangrijk gegeven voor de koopwoningmarkt, voor iedereen die een verbouwing met financiering van plan is of voor oversluiters. Uit een bericht van Hypotheek Data Netwerk bleek deze week dat een recordaantal mensen de hypotheek bij een andere geldverstrekker onderbrengt om zo te besparen op de woonlasten.

Hoe lager de rente, hoe meer huizenkopers kunnen lenen en hoe sneller de huizenprijzen stijgen, al was dat effect de laatste vier jaar relatief klein. De gemiddelde rente die werd afgesloten daalde van 2,41 procent in 2017 naar 1,75 procent in 2021. Als je de rente slechts tien jaar vastzet bij een hypotheek met garantie (NHG, voor huizen onder de 355.00 euro), is de rente bij veel aanbieders zelfs onder de 1 procent.

Europese Centrale Bank houdt rente kunstmatig laag

De rente is door de Europese Centrale Bank (ECB) kunstmatig omlaaggebracht om de economie in Europa te stimuleren in crisistijd. Amanda Bulthuis van Rente.nl wijst erop dat de economische onzekerheid dankzij de omikronvariant opnieuw groot is. "De ECB is daarom voorzichtig met het afbouwen van steunpakketten, waardoor de kapitaalmarktrentes en de daarmee samenhangende hypotheekrentes nog niet stijgen."

Bulthuis verwacht wel dat de hypotheekrentes later in 2022 alsnog stijgen. "De centrale banken hebben de afbouwmaatregelen uitgesteld, maar die komen later dit jaar waarschijnlijk alsnog. De stijging van de hypotheekrentes die daarop volgt, blijft denk ik klein. Er is op de hypotheekmarkt sprake van stevige concurrentie. Ik verwacht daarom dat de hypotheekrentes in 2022 maximaal met enkele tienden tot een half procentpunt stijgen."

Een andere reden dat de rente wat oploopt, is volgens veel economen de rappe stijging van de inflatie. Geld wordt minder waard en een hogere rente kan dat proces afremmen. "In Amerika wordt het beleid van leningen opkopen al verkrapt", zegt econoom en woningmarktdeskundige Philip Bokeloh van ABN AMRO.

"Dat heeft ook te maken met de loonstijgingen daar, die de inflatie verhogen. Ik zie dat in Europa nog niet gebeuren. De lonen stijgen hier minder hard" ABN AMRO verwacht dat de huizenprijzen dit jaar nog door blijven stijgen, mede dankzij de lage hypotheekrente.

“De woningmarkt valt misschien wel stil, maar veel mensen verduurzamen hun woning en sluiten daar ook een hypotheek voor af.” Martin Hagedoorn, De Hypotheekshop

Dat de hypotheekrente voorlopig nog stabiel is, verklaart Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop aan de hand van de grote concurrentie tussen de veertig hypotheekverstrekkers die Nederland telt.

"De marge is door de oplopende kapitaalmarktrente wel kleiner geworden. Sinds de tweede helft van december zijn er wat verhogingen doorgevoerd, maar die zijn klein. Vanwege de grote hoeveelheid afgesloten hypotheken, wordt er nog steeds genoeg geld verdiend. De woningmarkt valt misschien wel stil, maar veel mensen verduurzamen hun woning en sluiten daar ook een hypotheek voor af."

De hoge inflatie zorgt volgens Hagedoorn voor onzekerheid. "Een hoge inflatie hebben we decennia niet gehad en iedereen volgt dat met argusogen. Is het tijdelijk of structureel? Het is lastig te voorspellen wat er met de rente gaat gebeuren. De meeste experts houden rekening met een lichte stijging van de hypotheekrente later in het jaar."

