Wat zijn de beste steelstofzuigers? En welke hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een steelstofzuiger is ideaal voor klusjes tussendoor. Even snel de naalden onder de kerstboom verwijderen bijvoorbeeld, of even snel de haren van je trouwe viervoeter opzuigen voordat de visite binnenvalt.

Steelstofzuigers houden het meestal niet lang genoeg vol om je hele woning in een keer mee te zuigen. Op de hoogste zuigstand is de accu gemiddeld na een kwartier wel leeg. In een lagere zuigstand gaat de accu langer mee, maar de stofzuiger zuigt dan wel een stuk minder krachtig.

De prijzen van steelstofzuigers variëren flink. Er zijn er van net geen 800 euro en de goedkopere zijn er al vanaf 160 euro. De duurste is niet per se de beste.

De Consumentenbond test steelstofzuigers onder meer op het opzuigen van vuil van verschillende oppervlaktes, gebruiksgemak, accuduur en energieverbruik. In totaal zijn er tachtig steelstofzuigers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een exemplaar van Rowenta komt als Beste uit de Test. Een zuiger van Samsung is Beste Koop.

Er kwamen meerdere exemplaren als Beste uit de Test. We beschrijven hier de goedkoopste.

Beste uit de Test: Rowenta Air Force Flex 760 RH9571WO

Hoewel deze Rowenta-steelstofzuiger als Beste uit de Test komt, kleven er toch wat nadelen aan. Hij is met iets meer dan 4 kilo vrij zwaar. Daarnaast is de accu binnen tien minuten leeg als je zuigt op de hoogste stand. Ook maakt hij veel herrie.

Maar dit apparaat komt ook weer niet zomaar als Beste uit de Test. Naast genoemde minpunten zijn er nóg meer pluspunten. Hij zuigt niet alleen prima allerlei soorten vuil van harde vloeren en tapijt, maar gooit ook hoge ogen in gebruiksgemak. Dat geldt niet alleen voor het zuigen van vloeren. Ook met de treden van de trap heeft de Rowenta Airforce Flex 760 geen enkel probleem.

Door de flexibele steel komt de Flex 760 eenvoudig onder het meubilair. Deze stofzuiger behoudt zijn zuigkracht tot de laatste snik, ook als de accu leger raakt. De bijbehorende kruimeldief zuigt zeer goed. Huisdierharen op het tapijt? Ook dat gaat goed, net als stof op het tapijt.

Maar vanwege zijn matige accuduur is de Rowenta Air Force Flex 760 RH9571WO vooral een stofzuiger 'voor erbij.'

Beste Koop: Samsung Jet 60 Turbo/VS15A6031R1/EN.

Deze steelstofzuiger van Samsung heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij scoort op belangrijke onderdelen minder dan de stofzuiger van Rowenta. Zo is de accu al na zeven minuten leeg als je zuigt op de hoogste stand. Hij is onprettig in het gebruik op tapijt, waar hij niet zo soepel overheen glijdt.

De Samsung Jet 60 Turbo laat veel kruimels liggen op harde vloeren, terwijl op dezelfde vloeren stof geen probleem vormt. Op tapijt zuigt de Samsung alle soorten vuil behoorlijk makkelijk op. De bijbehorende kruimeldief zuigt ook goed.

Het stofbakje heeft een inhoud van net geen liter, wat voor een steelstofzuiger niet gek is. De oplaadtijd van minder dan twee uur is ook helemaal niet slecht. Voor relatief weinig geld is deze Samsung een goede, gebruiksvriendelijke steelstofzuiger, al blijft de accuduur van slechts zeven minuten wel erg kort.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.