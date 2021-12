Wat is de beste bredere inductiekookplaat? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Er zitten veel voordelen aan koken op inductie. Inductiekookplaten zijn efficiënt met energie, worden snel warm of koud en je maakt ze gemakkelijk schoon. Ook gebruik je geen gas meer voor het koken. Stap je over van gas naar inductie? Dan heb je misschien wel een extra groep nodig in de meterkast. Een inductiekookplaat vraagt namelijk best veel stroom.

De Consumentenbond test inductiekookplaten op onder meer prestaties, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zijn in totaal 71 inductiekookplaten getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Veel kookplaten zijn ongeveer 60 centimeter breed en hebben vier kookzones. Maar er zijn ook bredere modellen van zo'n 70 centimeter tot 90 centimeter breed. De meeste bredere modellen zijn rond de 80 centimeter breed.

Bij de achttien geteste kookplaten van 80 centimeter breed komt een model van Bosch als Beste uit de Test. Vanwege de relatief lage prijs is dit model tegelijk ook de Beste Koop. Hij heeft geen flexibele kookzones (hiermee verbind je meerdere kookzones tot één grotere kookzone). Een goed model dat wél een flexibele kookzone heeft, is een kookplaat van IKEA.

Beste uit de Test én Beste Koop: Bosch PIV851FC5E Serie 6

Dit model van Bosch heeft vijf vaste kookzones. Hij is verkrijgbaar in twee varianten waarbij alleen de rand verschilt (de andere variant is de PIV895FC5E).

Met deze kookplaat van Bosch kun je prima koken. Zijn sterkte kant is sudderen op een lage stand. Maar ook andere kookklussen kan hij goed aan. Wil je alle kookzones tegelijk gebruiken, dan is dat geen probleem. Prettig daarbij is ook dat je meer dan genoeg ruimte hebt voor al je pannen.

Je bedient de kookplaat heel eenvoudig en hij is makkelijk schoon te maken. Hij heeft een boostfunctie waarmee je extra snel kunt opwarmen. Ook is hij voorzien van een braadsensor waarmee de temperatuur automatisch kan worden geregeld. Maar let op: deze braadsensor werkt alleen met speciale pannen van Bosch.

De kookplaat heeft geen flexibele zone en dat kan een nadeel zijn. Een flexibele zone is handig als je een grote pan of braadslee wilt gebruiken.

Alternatief: IKEA BLIXTSNABB (604.678.30)

Deze kookplaat van IKEA scoort iets minder hoog dan de Bosch, maar presteert goed. Hij heeft vijf vaste kookzones.

In tegenstelling tot de Bosch heeft de IKEA wél een flexibele zone. Zo creëer je eenvoudig een groter oppervlak waarop je makkelijker met grote pannen kunt koken.

Koken doet hij goed. Zowel sudderen op laag vermogen als water opwarmen kan hij prima aan. De warmteverspreiding is goed, ook bij de flexibele zone aan de linkerkant van de kookplaat.

De bediening werkt prettig en met een slider kun je het vermogen per kookzone instellen. Alle kookzones hebben een boostfunctie.

Er kleven ook enkele nadelen aan deze kookplaat. Je kunt niet alle kookzones tegelijk op maximaal vermogen gebruiken. Daarnaast maakt hij tijdens het koken relatief veel herrie (een vrij luid ventilatorgeluid).

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.