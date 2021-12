Een groeiende groep werkgevers biedt aan om medewerkers financieel te helpen met het verduurzamen van hun woning. Thijs Melief gaat komende maand gebruikmaken van die fiscaalvriendelijke constructie, die eerder vooral gebruikt werd voor fietsen of laptops.

Met een woonoppervlak van 600 vierkante meter en een elektrische auto, merkt Melief welke impact de stijgende energieprijzen hebben. Zijn huis uit 1940 werd al op verschillende vlakken verduurzaamd, nu is het tijd voor een volgende stap. Binnenkort komen er veertig zonnepanelen en een hybride warmtepomp, mogelijk gemaakt via werknemersvoordelen die de aanschafkosten drastisch omlaag halen.

"Dit model komt precies op een goed moment", vertelt Melief over de constructie, die via werkgever ABN AMRO loopt en van begin tot eind wordt begeleid door initiatiefnemer HAASheat. "Als je heel handig bent, kun je het misschien zelf ook wel uitdokteren. Maar alles wordt nu voor me opgepakt, inclusief de subsidies die je krijgt en afspraken met installateurs. Ik wacht expres nog tot volgende maand, omdat de subsidies per 2022 net iets gunstiger uitpakken."

De nieuwe investering brengt voor Melief meer voordelen mee. "Omdat ik hierdoor energielabel A krijg, kan ik ook weer korting op mijn hypotheek krijgen. Ook als de salderingsregeling verdwijnt, hou ik nog voordeel. Ik verbruik veel van mijn opgewekte energie zelf, dus ben niet heel afhankelijk van terugleveren aan het net. In je gedrag moet je daar wel over na gaan denken, door bijvoorbeeld de vaatwasser overdag te laten draaien."

Salarisverlaging om verduurzaming te bekostigen

Het initiatief van HAASheat werd dit jaar uitgerold en krijgt komend kwartaal voor het eerst concreet gestalte. Via een online calculator kun je zelf uitrekenen wat je kunt besparen als je verduurzaming regelt via je werkgever.

Jan-Bertram Rietveld, loonbelastingadviseur bij Ernst & Young, toetste de regeling eerder al op wetmatigheid en geeft uitleg. "Als werknemer stem je in met een salarisverlaging", vertelt de fiscalist. "Tegelijkertijd geeft je werkgever een vergoeding voor een warmtepomp. Het lijkt op de cafetariaregeling, waarbij belast loon wordt omgeruild voor onbelast loon. Je komt het vaker tegen met laptops en tablets, maar op het gebied van warmtepompen had ik het zelf nog niet eerder gezien. Het vergroent en is kostenbesparend, dus ik denk niet dat iemand hierop tegen kan zijn."

“Het bijzondere van deze thuiswerkperiode is dat werkgevers vaak sowieso al meer ruimte overhouden.” Jan-Bertram Rietveld, loonbelastingadviseur

Werkgevers mogen onbelast vergoedingen geven via de werkkostenregeling, die vanwege crisismaatregelen de afgelopen twee jaar zelfs nog een stukje gunstiger was. Op die manier kon de baas zijn werknemers een extraatje geven, als steun tijdens het thuiswerken. "Die extra ruimte vervalt vanaf komend jaar", vertelt Rietveld. "Maar verder verandert er niks aan de werkkostenregeling zelf. Het bijzondere van deze thuiswerkperiode is dat werkgevers vaak sowieso al meer ruimte overhouden. Er wordt immers minder uitgegeven aan borrels en feestjes."

Als het potje van de werkkostenregeling toch leeg is, kan er nog worden afgesproken om met vrije dagen te betalen. "Bij ABN AMRO wordt daar nu naar gekeken", vertelt Melief. "Andere bedrijven maken het al mogelijk. Voor werkgevers is dat natuurlijk ook een mooi model. Er staan veel vakantiedagen open, omdat veel mensen thuis zijn gebleven in coronatijd. Als je dan ook nog een bijdrage kunt leveren aan verduurzaming, is dat alleen maar een goede zaak."

Initiatiefnemer Herbert Silderhuis vertelt dat HAASheat inmiddels afspraken heeft lopen met verschillende werknemers en bedrijven. "De eerste tien gaan het komende kwartaal beginnen. Ik verwacht dat we in september bij ongeveer veertig bedrijven zullen zijn. We richten ons met name op zorg, onderwijs, softwarebedrijven en de overheid. Vooral in die branches merk je dat duurzaamheid leeft."