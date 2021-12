De prijs voor stroom is in het laatste jaar ongeveer verdubbeld. Hoe zou je op het verbruik kunnen besparen? Experts op het gebied van energieverbruik geven tips.

De allergrootste energieslurper in huis is je cv-ketel. Als het huis op gas wordt verwarmd, bedraagt het verbruik zo'n 80 procent van het totaal, aldus Puk van Meegeren, adviseur bij Milieu Centraal. Betere isolatie, de verwarming een graadje lager en korter douchen zetten dan ook de meeste zoden aan de dijk als je de energierekening omlaag wil brengen.

Hoe zit het met stroomverbruik? Waar valt het meest te winnen? Ben je in het bezit van een waterbed, tropisch aquarium of vijverpomp in de tuin, dan betaal je voor de hoofdprijs. "Ook elektrische kachels verbruiken erg veel energie. Stel: je hebt die tijdens het thuiswerken een paar uur aanstaan, dan verbruik je per jaar wel 500 kilowattuur", zegt Van Meegeren. Andere grote kostenposten zijn volgens Kerkhof de wasdroger (290 kilowattuur op jaarbasis) en de vaatwasser (240 kilowattuur).

Kijk ook eens naar het label van de apparaten in je huis. Oude apparaten slurpen veel meer energie dan nieuwere. "Het kan rendabel zijn om die oude wasdroger of televisie te vervangen door een nieuwer exemplaar dat minder energie vreet", zegt Joris Kerkhof van Independer. Volgens Kerkhof kun je het verschil in prijs in de loop van de tijd zelfs terugverdienen met bespaarde energiekosten: een droger met label A+++ kost zo'n 22 euro stroom per jaar. Voor een droger met energielabel C betaal je ongeveer 75 euro per jaar.

Top 10 energieslurpende apparaten op jaarbasis (via Milieu Centraal) Elektrische boiler (1.900 kilowattuur, 420 euro)

Tropisch aquarium (1.000 kilowattuur, 220 euro)

Waterbed (750 kilowattuur, 170 euro)

Elektrische kachel (500 kilowattuur, 110 euro)

Verlichting (390 kilowattuur, 90 euro)

Tweede koelkast/vriezer ouder dan vijftien jaar (380 kilowattuur, 85 euro)

Wasdroger (290 kilowattuur, 65 euro)

Terrasverwarmer (270 kilowattuur, 60 euro)

Vaatwasser (240 kilowattuur, 55 euro)

Kookplaat (200 kilowattuur, 45 euro)

Nieuwe kerstverlichting maakt verschil

"Draai de gloeilampen die je hebt eruit en gooi ze in de prullenbak. Ledverlichting is acht keer zo zuinig als oudere verlichting. Dat scheelt een hoop", aldus Van Meegeren. Nu energie twee keer zo duur is geworden, raadt Kerkhof aan verantwoord met je energie om te gaan. "Krab jezelf achter de oren, zou ik mijn huis hier nu helemaal mee volproppen?" Overigens zeggen beide experts dat het slim is om je kerstverlichting uit te doen als je niet thuis bent.

Sluipverbruik is een van de punten waar je als huishouden op kunt besparen. Maar heeft het echt zin om die ene lader elke ochtend uit je stekkerdoos te halen? "Dat ligt aan het apparaat", zegt Van Meegeren. "Bij elektrische apparaten die niet ouder zijn dan vijf jaar is het verbruik gering: volgens Europese regelgeving uit 2013 mag er nauwelijks nog verbruik plaatsvinden in stand-bystand."

Je hoeft dus niet bang te zijn dat die ene telefoonoplader je energierekening beïnvloedt. Oudere apparaten, zoals een oude stereo of tv kunnen nog wel het een en ander aan sluipverbruik trekken. "Haal die voor de zekerheid uit je stopcontact na gebruik", geeft Van Meegeren nog mee als tip.

Een groot deel van de huishoudens heeft in de meterkast een slimme meter. Met een gratis app gekoppeld aan de slimme meter kun je in ieder geval al zien hoeveel je per dag, maand of jaar verbruikt, al is dat wel heel globaal, doordat dat niet per apparaat wordt aangegeven. Je kunt ook verbruiksmanager installeren, als je die niet al van je energieleverancier hebt.