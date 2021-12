Hoewel tegels misschien de standaard zijn in toiletten, kun je je creativiteit ook kwijt met behang. Onhygiënisch of onhandig hoeft dat helemaal niet te zijn, mits je weet wat je doet.

Wil je de muren van je toilet schoonhouden, dan is het slim om daar ook meteen het juiste behangtype op uit te kiezen. Susan Louwerse, behangspecialist bij TMC Wonen, vertelt dat een toplaag van vinyl daarbij het beste werkt.

"Dat is goed afwasbaar. Een mooi fotobehang zal van zichzelf niet zo'n dikke laag hebben, maar daar kun je een coating of vernislaag op zetten. Om de kleur mooi te houden, kun je beter geen chemisch reinigingsmiddel gebruiken. Een doekje met allesreiniger werkt prima."

"Vernis vind je tegenwoordig meestal op waterbasis", gaat Louwerse verder. "Dus dat is snel droog en makkelijk om mee te werken. Je kunt ook voor tweecomponenten-vernis gaan, dat wordt superhard en kun je bijvoorbeeld zelfs in je douche gebruiken. Sommige mensen vinden die extra zekerheid prettig, maar eigenlijk is het in je toilet niet nodig."

Kleine ruimte krijgt meer diepte

De behangspecialist vertelt dat ze niet veel aanvragen krijgt om toiletten te behangen. "In hotels of tankstations kom je het wel tegen, maar ik denk dat particulieren toch vaker tegeltjes aanhouden. Als je ervaring hebt met behang, probeer je het misschien sneller op de wc. Ik heb het zelf thuis ook: fotobehang van een trappetje richting de zee. Het geeft wat meer diepte, alsof je nog een stukje door kunt lopen."

Wat dat betreft is het ook slim om na te gaan of een bepaald patroon of beeld niet het tegenovergestelde effect heeft. Kies je voor donkere kleuren, dan oogt een ruimte al snel kleiner. Hetzelfde geldt voor foto's van grote objecten. "Een donker bos met een enorme boom voor je neus werkt inderdaad misschien minder goed", lacht Louwerse.

Valkuilen om in de gaten te houden

Karwei geeft online een stappenplan om te volgen bij het behangen van je toilet. Vergeet bijvoorbeeld niet om vooraf je muur te ontvetten.

Louwerse voegt daar nog een andere valkuil aan toe. "Zorg ervoor dat je geen tocht hebt. Als je deuren en ramen openstaan, droogt alles sneller en heb je kans dat je steeds nieuwe lijm onder je behang moet toevoegen. Bij de naadjes gebeurt dat als eerste. Als je daar dan lijm bijsmeert, heb je weer kans dat er resten aan de voorkant komen te zitten."

Dat laatste is overigens nog steeds geen ramp, zolang je het maar op tijd wegpoetst. "Als je dat niet doet, kom je langs de naden nog weleens vage plekken tegen. Heb je lijmresten aan de voorkant, gebruik dan schoon water en dep het met een natte doek weg. Met een droge doek dep je het vervolgens nog even na. Dat werkt trouwens alleen met natte lijm, dus wacht er niet te lang mee als je een foutje tegenkomt."

Een beetje kundig moet je ook wel zijn om behang strak om de toiletpot te krijgen. "Gebruik een spatel met een goed scherp stanleymesje", geeft Louwerse daarbij als tip. "Het behang kan lelijk gaan rafelen, dus het fijnst is als je in één keer goed snijdt. Daar moet je even een handigheidje in krijgen."