Het pimpen van je woning hoeft niet duur te zijn. Met deze tips kun je voor 200 of 500 euro je huis een andere uitstraling geven.

Je hoeft niet meteen de hele hut te verbouwen, verzekeren stylisten die NU.nl sprak. Zelfs kleine aanpassingen geven een huis al meer sfeer.

Met 200 euro is de muur een goede plek om te beginnen, zegt Eva van de Ven, stylist bij vtwonen. Ze maakt de vtwonen-videoserie De Stijl van Eva, waarbij ze bijvoorbeeld een kinderhoek of slaapkamer met een klein budget aanpakt. "Bevestig bijvoorbeeld vierkante stukjes leer op de muur in een tegelpatroon of hang fotolijsten in dezelfde kleur als je wand op. Dat ziet er meteen al leuk uit", zegt ze.

"Wat ook goed werkt, is een kleurvlak op de muur in de vorm van een cirkel of rechthoek in plaats van de hele muur verven. Dat red je makkelijk voor 200 euro."

"Bekleed je wand met houten latjes, die bij de bouwmarkt verkrijgbaar zijn. Voor extra warmte in de ruimte kun je de latjes ook verven", aldus Chantal Helmus, stylist van mijninterieurstylist.nl. Met 500 euro kun je iets meer uitpakken, zegt ze: "Investeer in een mooi kunstwerk voor boven de bank of koop een vloerkleed dat je op de grond of aan de muur kunt bevestigen", gaat Helmus verder.

Koop een olifantsoor en verf je eigen bloempot

Een grote kamerplant van goede kwaliteit kan best in de centen lopen. Een passende bloempot kost ongeveer hetzelfde. Wil je hierop besparen, koop dan een grote terracotta pot en beschilder die zelf met leuke patronen. "Dat scheelt de helft van je kosten", zegt Van de Ven. Een olifantsoor of goudpalm is volgens Helmus een goede plant voor in de kamer. Ze geven sfeer en zijn ook nog eens makkelijk te onderhouden.

Naast het verven van je eigen bloempot kun je op meerdere manieren creatief in je huis zijn zonder meer dan 200 euro uit te geven. Van de Ven heeft en leuke tip: "Koop een dressoir dat je mooi vindt op bijvoorbeeld Marktplaats, vervang het greepje en verf het kastje in een andere kleur. Bij een budget van 500 euro kun je het blad nog vervangen door een plaat van natuursteen."

“Verf de kastjes van de keuken in een andere kleur en vervang de greepjes van de kastdeuren.” Eva van de Ven, stylist bij vtwonen

Wil je de keuken een andere look geven met een budget van 200 euro? "Verf de kastjes dan in een andere kleur en vervang de greepjes van de kastdeuren. Voor 500 euro kun je je keuken wrappen", tipt Van de Ven. "Investeer in een goede folie die krasbestendig is. Stickermaster is hier een goede website voor. Bij een gemiddelde keuken ben je 400 euro kwijt aan wrapping. Allegreepjes.nl of handles & more hebben een leuk aanbod aan greepjes voor in de keuken."

Licht in huis maakt veel verschil. "Veel mensen hebben een saaie lamp thuis. Denk aan een ronde plafondlamp met wit licht. Dit kun je met weinig geld makkelijk veranderen. Kies voor een ronde lamp met getint glas of een lamp van een natuurproduct als bamboe", adviseert Helmus. "Wat ook helpt, is het plaatsen van lampen op verschillende hoogtes", vult Van de Ven aan.