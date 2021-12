Vriend en vijand zijn het er inmiddels over eens dat zonnepanelen een goede investering zijn, maar niet iedereen heeft het geld achter de hand. Welke opties zijn er voor huishoudens met een beperkt budget?

Zes zonnepanelen kosten ongeveer 3.700 euro en tien stuks zo'n 5.400 euro. Met de energiekosten die je bespaart, kun je ze in een jaar of zeven terugverdienen, berekende voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. De terugverdientijd is wel afhankelijk van de zonnepanelen die je kiest, de manier waarop je ze financiert en je energieverbruik.

"Heb je het geld achter de hand, betaal je zonnepanelen dan in één keer. Dat is het voordeligst", aldus Sven Stigter, monteur bij NL Zonnepanelen. Het is goed om te weten dat je de btw over de aanschaf van zonnepanelen (21 procent) altijd kunt terugvragen bij de Belastingdienst.

Duurzame leningen voor zonnepanelen beschikbaar

Heb je het geld niet meteen? Je kunt bekijken of je zonnepanelen kunt meenemen in je hypotheek. Daarvoor kun je aankloppen bij een hypotheekadviseur.

Zo niet, dan is een duurzaamheids- of energiebespaarlening een goede optie. De energiebespaarlening wordt online aangeboden. De duurzaamheidslening wordt gemeentelijk geregeld. De voorwaarden van deze lening hangen dan ook af van de plek van waar je woont.

In sommige gemeenten mag je 100 procent van je lening in zonnepanelen investeren, maar bij de energiebespaarlening is dat niet het geval. Dan moet je minstens 25 procent van het geleende bedrag in andere duurzaamheidsmaatregelen steken. Wel is het fijn dat de rente in beide gevallen erg laag is: zo'n 1,5 tot 2 procent.

Een energie- of duurzaamheidslening terugbetalen, is bij zonnepanelen niet lastig, zegt adviseur Puk van Meegeren van Milieu Centraal. "Met het geld dat je maandelijks bespaart, kun je het maandbedrag van zo'n lening grotendeels betalen. Dat duurt gemiddeld zeven jaar. Daarna heb je alle profijt van een goedkopere energierekening."

Bekijk wel of je de ruimte hebt om naast je lasten nog bij te lenen. "Heb je te veel andere leningen openstaan? Dan zou het kunnen dat er geen lening mogelijk is", zegt Van Meegeren.

Zonnepanelen worden ook te huur aangeboden, maar dan kun je de btw niet terugvragen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de maandelijkse kosten van huurpanelen een stuk hoger zijn dan wanneer je er geld voor leent. Maar het kan een goed alternatief zijn als je redenen hebt om geen lening aan te gaan.

Tweedehands zonnepanelen als alternatief

Soms worden panelen al na een paar jaar vervangen, omdat er betere op de markt verkrijgbaar zijn. "Met die panelen is vaak niks mis", zegt Roebyem Anders van Sungevity. Via ZonNext, een 'weeshuis' voor zonnepanelen, kun je een oproep voor een gratis tweedehands set plaatsen.

"De keuringskosten van de panelen liggen bij de ontvanger", legt Anders uit. "Dat gaat om zo'n 50 euro per paneel." Af en toe zit er een omvormer bij (het kastje dat zonne-energie in elektriciteit omzet). Zo niet, dan moet je daar nog in investeren. Met een nieuwe omvormer en betaalde keuringskosten ben je een derde goedkoper uit.

De capaciteit van een zonnepaneel daalt ieder jaar met 0,5 procent. ZonNext biedt geen panelen ouder dan vijftien jaar aan. De panelen doen het daardoor dus maximaal 7,5 procent minder goed. "Je bespaart daardoor nog steeds geld én je bent zonder al te grote investering duurzaam bezig."