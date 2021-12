Wat is de beste inbouwcombimagnetron? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Veel huishoudens kunnen niet meer zonder combimagnetron. Opwarmen, bakken, grillen: je kan er alle kanten mee op. Vooral het inbouwmodel is populair, maar wel een stuk duurder dan de vrijstaande magnetron.

De Consumentenbond test combimagnetrons op onder meer opwarmen, ontdooien, hete lucht, combistand en gebruiksgemak. In totaal zijn er 65 combimagnetrons getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Bij de 23 inbouwmodellen die zijn getest komt een combimagnetron van Etna als Beste uit de Test. Door de gunstige prijs is dit model tegelijk ook de Beste Koop. Een goed alternatief is een magnetron van AEG.

Beste uit de Test én Beste Koop: ETNA CM751ZT

Van alle geteste inbouwmagnetrons scoort deze magnetron van Etna het hoogste cijfer. Daarnaast heeft hij voor een inbouwmagnetron ook nog eens een mooie prijs.

Opvallend is dat hij geen draaiplateau heeft. Hij biedt daarvoor in de plaats wel erg veel ruimte met een inhoud van maar liefst 50 liter.

Opwarmen doet hij goed en gelijkmatig en de heteluchtoven en grill werken goed. Ontdooien kan hij prima, ook in de combistand als je tegelijk wil ontdooien en bakken. Maar hij blinkt vooral uit in stoomkoken.

Het gebruiksgemak is goed. Hij is makkelijk te bedienen en schoon te maken. En hij maakt weinig herrie tijdens gebruik.

Maar hij heeft ook enkele nadelen. Zo is hij niet erg snel. Vooral het opwarmen van gerechten en het tegelijkertijd ontdooien en bakken in de combistand duurt vrij lang. Een diepvriespizza bakken is ook niet zijn sterkste kant. Die komt vrij slap uit de oven.

Goed alternatief: AEG MBS3423CM

Een goed en iets goedkoper alternatief is dit model van AEG. Deze magnetron is goed op de punten waar de Etna wat minder op scoort.

De inhoud is met 31 liter wat kleiner, maar in tegenstelling tot de Etna heeft de AEG een draaiplateau.

Opwarmen doet hij goed en gelijkmatig. Anders dan de Etna doet dit model dat ook snel. Ook komen bij deze AEG diepvriespizza's goed gebakken uit de oven. De heteluchtoven en de grill werken allebei naar behoren. Ontdooien kan hij ook, zowel los als in de combistand. Al duurt de combistand, net als bij de Etna, wel wat lang.

Het gebruiksgemak is redelijk goed. De bediening werkt eenvoudig en hij is best makkelijk schoon te maken. Maar je kunt slecht door het ruitje kijken. Je kunt met deze magnetron niet stoomkoken.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.