Wil je met Kerst iets meer dan (alleen) een spar in de woonkamer, dan kun je je creativiteit loslaten op een stuk steekschuim. Wat is dat eigenlijk voor spul, en hoe maak je er een mooi kerststukje mee? NU.nl vraagt tips aan een bloemstylist.

Wat in de volksmond inmiddels oase of steekschuim wordt genoemd, begon in 1953 met de Amerikaanse merknaam Oasis, een uitvinding speciaal voor bloemsierkunst. Het materiaal wordt gemaakt op basis van fenolhars en zorgt niet alleen voor stabiliteit, maar ook voor een goede watervoorziening. Het schuim is immers gemaakt om grote hoeveelheden vloeistof op te zuigen. Fijn voor de bloemen en takken die je erin wil steken.

Bloemstylist Lisette Wesselman, die mensen in coronatijd online leert kerststukken te maken, vertelt dat je oase vooral niet moet onderdompelen. "Leg het blok in een volle emmer of wasbak en wacht tot het op de bodem ligt", vertelt ze. "Als je denkt dat het te langzaam gaat en het blok onder water duwt, ontstaat er aan de binnenkant een luchtbel. Op die manier kunnen je stelen straks het water niet meer opnemen."

Droogbloemen en siervruchten: alles kan en mag

Je hoeft uiteraard geen raketgeleerde te zijn om een stuk steekschuim te versieren. Alles kan en alles mag, vertelt Wesselman. "Bij tuincentra of bloemisten kun je vaak leuk decoratiemateriaal vinden, zoals mos en kerstgroen. Droogbloemen en siervruchtjes zijn momenteel ook een trend. En buiten de kerstkleuren zie je dat brons en andere warme kleuren veel worden gebruikt. Of pasteltinten, zoals zachtroze."

Ook een boswandeling met de kinderen kan leuke versieringen opleveren, zoals dennenappels of hoedjes van beukennootjes. Hou wel rekening met het feit dat sprokkelen officieel verboden is. Over een handjevol decoratie wordt in de praktijk meestal niet moeilijk gedaan, maar stop geen rugtassen vol en blijf respectvol met de natuur omgaan. En ben je begaan met het milieu, dan kun je ook het beste kiezen voor het biologisch afbreekbare schuim dat Oasis sinds 2018 produceert.

Van een groen blok oase heb je tegenwoordig ook een biologische variant. Van een groen blok oase heb je tegenwoordig ook een biologische variant. Foto: Getty Images

Boomschors in plaats van oase

Met kerstgroen, rode besjes, een paar glinsterende ballen of een kaars kom je al een heel eind richting het traditionele kerststukje. Maar variatie is natuurlijk ook mogelijk, vertelt Wesselman. "Als je wat minder traditioneel wil werken, kies dan bijvoorbeeld voor een mooi bloemenboeket. En denk eens na over andere objecten dan een schaal of pot om je kerststuk in te etaleren."

Zo doen kransen het tegenwoordig goed, maar Wesselman geeft nog een ander voorbeeld. "Natuurlijk materiaal, zoals een groot stuk boomschors, kan bijvoorbeeld een hele mooie ondergrond zijn. Dat kun je dan wel het best beplakken met materiaal dat lang zonder water kan, zoals mos."

Ga je toch voor het klassieke steekschuim, zorg dan voor een goede dosis vastberadenheid. "Als je je tak eruit trekt en op een nieuwe plek zet, blijft er natuurlijk een gat over. Dat is één keer niet zo erg, maar op een gegeven moment prik je je oase stuk. Niet te veel twijfelen dus."