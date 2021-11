Inmiddels hebben meer dan 1,5 miljoen huishoudens in Nederland zonnepanelen op het dak. Wat gebeurt er bij schade? En ben je daar dan automatisch voor verzekerd?

Hoe je je moet verzekeren tegen schade aan zonnepanelen, hangt er om te beginnen vanaf of je huurder of koper bent, zegt Rianne Veerman, verzekeringsspecialist van Independer. "Ben je koper, dan vallen je zonnepanelen onder de opstalverzekering. De schade wordt dan vergoed bij brand, diefstal of storm."

Ben je huurder van een huis, dan is de eigenaar van het huis hiervoor verantwoordelijk. Heb je zelf in de zonnepanelen geïnvesteerd, dan valt het onder het huurdersbelang en kun je die meeverzekeren (meestal tot een bepaald bedrag) op je inboedelverzekering. Geef altijd bij je verzekering aan dat je zonnepanelen hebt. Bij de meeste verzekeraars zit dat er standaard in.''

Wat kost het dan om een zonnepaneel te repareren?

Als een paneel kapot is, dan wordt hij vervangen. Zonnepanelen kun je namelijk niet repareren, aldus Stigter, monteur bij NL Zonnepanelen. Bij het monteren van een nieuwe mag je rekening houden met een uurloon van circa 65 euro. De kosten van een nieuw paneel kan oplopen tot duizenden euro's. "Een kapot paneel vervangen is zeker aan te raden. Het minst presterende paneel trekt namelijk de prestatie van de andere panelen naar beneden", waarschuwt Stigter.

Wat te doen bij schade aan de zonnepanelen?

Uiteraard is het belangrijk dat de zonnepanelen stevig zijn vastgemaakt aan het dak. Sven Stigter, monteur bij NL Zonnepanelen legt uit dat ze vaak met stoeptegels (ook wel ballastdragers genoemd) worden bevestigd.

"Als er te weinig tegenwicht wordt gebruikt, kan het zijn dat bij een windhoos je paneel ineens in de tuin ligt. Ook hagelbuien kunnen problemen veroorzaken. Van flinke hagelbuien kunnen de zonnepanelen onzichtbaar beschadigd raken", zo gaat hij verder. "De prestaties van de panelen gaan op die manier achteruit", vult Veerman aan. "Dat is niet te zien met het blote oog. Het is moeilijk te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door de bui en daarom lastig te dekken door de verzekering", aldus Veerman.

“Zonnepanelen worden van tevoren uitgebreid getest. Gesimuleerde sneeuw en hagelbuien zijn onderdeel van de zogenoemde TÜV-keuring.” Sven Stigter, monteur zonnepanelen

Volgens Stigter hoeven consumenten zich niet druk te maken dat bij de eerste de beste winterstorm de panelen stuk gaan. "Zonnepanelen worden van tevoren uitgebreid getest. Gesimuleerde sneeuw en hagelbuien zijn onderdeel van de zogenoemde TÜV-keuring. De prestaties van zonnepanelen gaan over een bepaalde tijd altijd achteruit, tot ongeveer 20 procent."

Bekijk of de installateur een licentie heeft

Het belangrijkste is dat je de zonnepanelen door monteurs met een VCA-certificering laat plaatsen. Schade wordt volgens Veerman niet gedekt als de panelen verkeerd zijn geplaatst. "De verzekering gaat er altijd van uit dat je dit goed hebt laten doen." Kun je dat niet bewijzen, dan vergoedt de verzekering geen schade.

Soms staan de zonnepanelen los op een plat dak, maar het meest gangbaar is dat ze vast gemonteerd zijn. Op het moment dat je zonnepanelen nagelvast aan je huis hebt zitten, ziet de verzekering de zonnepanelen als onderdeel van het huis en valt het dus onder de opstalverzekering. Gaat een van de zonnepanelen uit zichzelf stuk? Dan ben je daar niet voor verzekerd. "Dat is een risico wat je altijd loopt als iets stuk gaat", aldus Veerman. "Wel kun je je eventueel beroepen op de garantie als die op het product zit.

Voor het gros van de installaties zal de opstal- of inboedelverzekering voldoende zijn. De verzekeraar hanteert echter een maximaal bedrag waarvoor de panelen zijn verzekerd. Mocht je meer panelen dan gemiddeld hebben, dan is het handig om te checken of hier een aanvullende afsluiting voor nodig is.